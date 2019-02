L' oroscopo dell' amore di coppia | 2 marzo | Leone confuso | Gemelli innamorato

oroscopo dell'11 marzo : troppa gelosia per l'Ariete - riposo per i Gemelli : L'Oroscopo del giorno 11 marzo prevede situazioni diverse per i singoli segni. Esaminiamo le previsioni di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali, che sono dodici. Ariete, Toro e Gemelli: previsioni zodiacali Ariete: l'11 marzo la gelosia potrebbe farvi un brutto scherzo, portandovi a litigare col vostro partner senza un motivo reale. Avrete una particolare affinità con le persone del Toro. Toro: nella vostra vita ci sono persone che ...

oroscopo dell'8 marzo : donne della Bilancia con ascendente Capricorno superfavorite : L'8 marzo, festa della donna, si prevede una giornata particolarmente brillante per la donne del Toro, del Sagittario, dei Pesci e soprattutto della Bilancia. La giornata, secondo l'Oroscopo, dovrebbe essere invece negativa per le donne nate sotto il segno dello Scorpione....Continua a leggere

L'oroscopo dell'amore single - 26 febbraio : successi per Toro - Gemelli apatico : I cuori solitari vanno alla ricerca di nuovi amori e le previsioni astrologiche di martedì puntano un riflettore sulle sensazioni e le opportunità di ciascun segno zodiacale. I transiti planetari si impegnano a far sbocciare nuove storie d'amore, elargendo consigli nelL'oroscopo dell'amore single del 26 febbraio. Nuove opportunità per i single nelle previsioni astrali segno per segno Ariete: la volubilità che contraddistingue il vostro segno ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

oroscopo del giorno 25 febbraio : partenza settimanale con Luna nel 9° segno dello zodiaco : L'Oroscopo del giorno 25 febbraio 2019 porta in primo piano le predizioni e la classifica stelline riguardanti il primo giorno della settimana. Dunque, buone nuove si prospettano per tre segni, senz'altro favoriti dall'ingresso della Luna in Sagittario. Intanto, sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati in vista del ...

Branko : previsioni oroscopo della settimana 25 febbraio-1 marzo : oroscopo settimanale di Branko: previsioni dello zodiaco dal 25 febbraio all’1 marzo 2019 L’ultima settimana di febbraio è ormai alle porte, perciò riveliamo le previsioni dell’oroscopo di Branko da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo, tratte dal libro nel quale il re delle stelle ha svelato lo zodiaco di tutto il 2019 (uscito qualche tempo fa in tutte le librerie): noi in questo articolo ci limitiamo, ovviamente, a riprendere ...

L'oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo : pagelle - Acquario 'voto dieci' : Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale: in primo piano L'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Pronti a scoprire come saranno le stelle dei prossimi sette giorni in calendario? Bene, per voi lettori le pagelle con le stelline quotidiane, le previsioni per i sei segni rappresentanti la seconda parte dello zodiaco e la classifica settimanale completa segno per segno. Iniziamo come consuetudine a mettere in chiaro quali saranno ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - domenica 24 febbraio : Sagittario felice - Toro determinato : L'oroscopo dell'amore di coppia, dedicato alla giornata del 24 febbraio, lancia un focus sulle relazioni a due, aiutando ciascun segno zodiacale ad approfondire maggiormente i sentimenti amorosi. I transiti planetari diventano complici, esortando i protagonisti dello Zodiaco a vivere i sentimenti con spontaneità e maggior slancio emotivo. Di seguito le previsioni astrologiche di domenica. L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il trigono ...

L'oroscopo dell'amore single - sabato 23 febbraio : Pesci romantico - Ariete confuso : L'oroscopo dell'amore single è ricco di sorprese e di opportunità, grazie ai transiti planetari favorevoli soprattutto per Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario. Gli influssi provenienti da Urano in Ariete esortano i simboli zodiacali a usufruire di nuove occasioni, aprendosi a nuovi amori. Anche Venere detta legge sui sentimenti, diffondendo un amore più razionale dalla casa astrologica del Capricorno. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ...

Paolo Fox svela l’oroscopo della Super Luna a La vita in diretta : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche dopo la Super Luna a La vita in diretta Hanno aperto la puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, parlando della Super Luna che ieri sera ha appassionato gli amanti dell’astronomia Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, lanciando subito un servizio in cui Paolo Fox ha svelato le sue previsioni dell’oroscopo segno per segno, basate proprio sulla Super Luna di ieri, ...

oroscopo dell'1 marzo - contrattempi e problemi per Ariete e Toro : Il giorno 1 marzo l'Ariete potrebbe risvegliarsi molto nervoso, dopo una notte praticamente insonne, a causa del mal di testa, che purtroppo è una caratteristica del segno. Per affrontare una giornata piena di contrattempi, servirà molta forza d'animo. Giornata da dimenticare anche per le persone che sono nate sotto il segno del Toro, che riceveranno telefonate poco gradite e che dovranno fronteggiare preoccupazioni legate alle finanze e in ...

L'oroscopo dell'amore single - venerdì 22 febbraio : Scorpione amato - opportunità per Toro : I pianeti nelle previsioni astrologiche di venerdì diffondono energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. La Luna entra in Bilancia ed elargisce nuove opportunità per i cuori solitari. Analizziamo nel dettaglio le novità astrali con L'oroscopo dell'amore single. I cuori solitari e l'amore nelle previsioni astrologiche di venerdì Ariete: sarete troppo superficiali e privi di volontà per intraprendere un'eventuale storia amorosa, quindi ...

oroscopo di domani 21 febbraio : Venere nel 10° simbolo dello zodiaco - ok torelli e leoni : L'Oroscopo di domani 21 febbraio mette sotto analisi la giornata di questo giovedì. In evidenza quest'oggi la nuova classifica stelline quotidiana nonché le previsioni su amore e lavoro per i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Prima di dare qualche anticipo sui migliori e peggiori del periodo, è d'obbligo mettere in rilievo una formazione planetaria abbastanza significativa: l'ottimo aspetto di Venere in Capricorno è perfetto per portare ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 21 febbraio : Scorpione innamorato - Ariete coraggioso : Il nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di giovedì riserva molte sorprese, pronosticando fortuna e amore nelle relazioni di coppia. I pianeti sono complici dei sentimenti che vivono i simboli zodiacali ed esortano i protagonisti dello Zodiaco ad approfondire queste sensazioni amorose con il proprio partner. Analizziamo insieme L'oroscopo dell'amore di coppia del 21 febbraio. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Bilancia Ariete: ...