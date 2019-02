Lo Snow Volley Tour nel cuore delle Dolomiti

Snow Volley Tour Italia : cosa è e come si gioca : Hai presente la Mizuno Beach Volley Marathon? Spiaggia, mare, costumi succinti, spritz party e sì, anche beach Volley, di cui ti abbiamo raccontato qui? Ecco, da quest'anno il tutto si trasferisce anche in montagna, sulla neve. Non che lo Snow Volley sia una novità: un Tour Italiano e uno europeo ci sono già da qualche anno, ma da questa edizione praticamente tutte le tappe sono Open, cioè ti puoi iscrivere anche tu, ...