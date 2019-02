L' Italia spende per ogni studente 8 200 euro l' anno

Perché l’Italia non riesce a spendere i fondi che l’Ue le assegna? Monti in diretta : Milena Gabanelli e il senatore a vita Mario Monti risponderanno in diretta alle vostre domande sull’Europa

Consumi - Coldiretti : “Il 73% degli Italiani è disposto a spendere di più per il Made in Italy” : Nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi anni a livello comunitario e nazionale fino ad oggi circa 1/4 della spesa degli italiani resta anonima. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della presentazione delle nuove norme sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti approvate con la legge n.12 dell’11 febbraio 2019 sulle semplificazioni, con il presidente della ...

Savona attacca la Germania : "Il Pil Italiano crescerebbe se spendesse i suoi risparmi" : Paolo Savona, ministro degli Affari europei, torna a colpire la Germania. Il ministro, durante la presentazione del suo libro "La rivoluzione democratica di Heine e la Costituzione per la pace perpetua di Kant. Una seconda lettera agli amici tedeschi" (Rubettino Editore), ha parlato della forte interconnessione fra le economie europee. E sugli effetti delle decisioni tedesche riguardo l'economia italiana, Savona è chiaro: "La Germania in questo ...

«Sui migranti linea dura dell’Italia». La Germania sospende la missione Sophia Salvini : «Non è un problema» : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza

Migranti - Germania sospende missione Sophia contro linea dura Italia - : Il ministero della Difesa tedesco non invierà più alcuna nave davanti alla costa libica. Salvini: "Se qualcuno si sfila non è un problema, con questa operazione 50mila arrivi nel nostro Paese"

Migranti - la Germania sospende Sophia : «Linea dell'Italia troppo dura» : Dopo il fronte francese, si apre anche quello tedesco. La Germania ha deciso di sospendere la sua partecipazione alla missione europea Sophia contro i trafficanti di Migranti, in risposta alla linea...

Migranti - la Germania sospende l’operazione Sophia : risposta ai porti chiusi in Italia : La Germania ha deciso di sospendere la sua partecipazione alla missione europea Sophia, che ha l'intento di combattere i trafficanti di Migranti nel Mediterraneo. La scelta di Berlino, secondo quanto emerso, è una risposta alle politiche Italiane e dipenderebbe dalla "resistenza del governo a far scendere a terra nei porti Italiani i profughi salvati in mare".Continua a leggere

Migranti - Germania sospende adesione a missione Sophia : “Tra motivi la linea dura Italiana”. Salvini : “Non è un problema” : La Bundeswehr non invierà più nessuna nave a supporto della missione Sophia. La Germania infatti ha deciso di sospendere la sua partecipazione all’operazione conosciuta anche con l’acronimo EUNAVFOR Med che fu lanciata dall’Europa nel giugno 2015 con lo scopo di combattere i trafficanti di Migranti. Il mandato della missione, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato per tre mesi e si concluderà alla fine di marzo. Secondo ...

Saldi invernali al via : ogni Italiano spenderà da 122 euro in su : Le prime regioni a iniziare con i ribassi saranno Basilicata e Sicilia, cui seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. Secondo Confesercenti il 47% degli italiani ha già deciso che approfitterà per fare almeno un acquisto, valutando di investire 122 euro a persona. Per Confcommercio la spesa media sale a 140 euro.

Saldi 2019 al via - ogni Italiano spenderà da 122 euro in su : Il nuovo anno parte nel segno del risparmio: tra il 2 e il 5 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i Saldi invernali 2019. Le prime Regioni a partire saranno Basilicata e Sicilia , cui seguirà la ...

Manovra - deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula : Fico sospende la seduta : Protesta dei deputati di Forza Italia durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera. I parlamentari azzurri, appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5s Manzo, hanno indossato un gilet azzurro con la scritta ‘Basta tasse‘. Il presidente Fico dopo aver invitato i commessi a ritirare i gilet ha sospeso la seduta per pochi minuti L'articolo Manovra, deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula: Fico ...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera contro le tasse al no profit. Fico sospende la seduta : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

Per cenone e pranzo di Natale gi Italiani spenderanno 90 auro a famiglia : Si spendono in media 90 euro a famiglia per imbandire le tavole del Natale che nove italiani su dieci , 91 per cento, hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E' quanto emerge ...