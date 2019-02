L’Isola dei Famosi 2019 mette alla porta Jeremias Rodriguez | demonizza Riccardo Fogli per

Alvin perde la pazienza alL’Isola dei Famosi : “Spegnete i microfoni!” : L’Isola dei Famosi, Alvin sbotta: “Spegnete i microfoni di Paolo e Jeremias!” Se i telespettatori rischiano di perdersi l’appuntamento con L’Isola dei Famosi perché Mediaset non è ancora riuscito a dargli una collocazione degna nel palinsesto di Canale 5, i naufraghi durante la diretta perdono i freni inibitori e iniziano a sfogarsi in piena libertà. Se stasera Ariadna e Soleil si sono nuovamente confrontate con ...

L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 27 febbraio 2019 : Questa sera, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 27 febbraio 2019 sembra essere il primo su ...

Ancora litigi e tradimenti alL’Isola dei Famosi 2019 tra nomination ed eliminati : anticipazioni 27 febbraio : Tutto è pronto per il ritorno in onda dell'Isola dei Famosi 2019 che sarà Ancora una volta al mercoledì sera prima di tornare al lunedì dal prossimo 4 marzo. Il pubblico del reality show è ormai abituato a questi continui cambiamenti e non sappiamo bene se approverà questo ulteriore terremoto ma sicuramente gli spunti per seguire il programma condotto da Alessia Marcuzzi non mancheranno. Da un paio di settimane la noia regna sovrana, almeno ...

L’Isola dei Famosi - ex naufrago : “Gli operatori ci portavano la droga” : Isola dei Famosi, canna-gate: ex naufrago conferma la tesi di Eva Henger Le polemiche non si placano per il canna-gate di Francesco Monte che ha caratterizzato lo scorso anno l’intera edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, nonché tutti i salotti di Mediaset, da Mattino 5 di Federica Panicucci a Pomeriggio 5 e Domenica Live di Barbara D’Urso, fino a Striscia la Notizia di Antonio Ricci. A distanza di un ...

Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a L’Isola dei famosi : rivolta tra i naufraghi : Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi: la scelta che non è piaciuta ai naufraghi L’arrivo di Soleil Sorge a l’Isola dei famosi ha un po’ destabilizzato gli equilibri del gruppo già presente in Honduras. Che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non stia simpatica a molti naufraghi è ormai risaputo. Oggi, […] L'articolo Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi: ...

L’Isola dei Famosi si sposta : Alessia Marcuzzi cambia di nuovo giorno : L’Isola dei Famosi cambia giorno: Alessia Marcuzzi non va in onda il mercoledì Continua il valzer della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Dopo la puntata di domani sera, mercoledì 27 febbraio, L’Isola cambia giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda di lunedì a partire dal 4 marzo, occupando il vuoto lasciato da Adrian, la serie televisiva flop ...

L’Isola dei Famosi si sposta al lunedì dal 4 marzo - Il Silenzio dell’Acqua anticipa la partenza al venerdì : Isola dei Famosi: concorrenti in Palapa Non c’è pace per l’Isola dei Famosi 2019, né per il suo pubblico. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi cambia nuovamente giorno e si sposta al lunedì. Partito di giovedì, traslocato alla domenica e poi al mercoledì, la quattordicesima edizione del reality di Canale 5 proseguirà di lunedì dal 4 marzo, occupando il vuoto lasciato libero da Adrian (che torna a settembre) e lasciando il posto ...

Chi è Yuri Rambaldi delL’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto show ...

Soleil bullizzata a L’Isola dei Famosi 2019 : il video della lite con Ariadna Romero e Marina La Rosa : Se l'intento e la missione di Soleil Sorge era quella di portare zizzania all'Isola dei Famosi 2019 possiamo dire che i suoi piani sono riusciti. Se nelle prime due settimane ha fatto parlare per via della sua liason a luci rosse con Jeremias Rodriguez, adesso lo fa per via delle sue continue liti con le altre donne di questa edizione. La corteggiatrice è furba e sa bene tirare fuori il peggio dalle sue compagne di viaggio tanto da finire ...

Simone Barbato racconta alcuni retroscena in un libro delL’Isola dei famosi : L’ex naufrago Simone Barbato ha scritto un libro “Canto d’Honduras” e svela alcuni retroscena piccanti del programma, ha scritto una sorta di diario da naufrago e nel frattempo sfidato Stefano Bettarini. «Bettarini, l’anno scorso, mi ha criticato, dicendo che cantavo, recitavo poesie ed ero pesante. Lui ha giudicato la mia vita, io ho studiato una vita per fare quello che faccio, ho sudato anni e anni per diplomarmi al ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata alL’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 : Questa sera, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di Alba […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 20 febbraio 2019 sembra essere il primo su ...

