L’inviato della guarigione

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ci fosse stata una frombola al posto delle pietre nessuno sarebbe rimasto sepolto. E avrebbe svelato la pena e la paura, la rapida e chiara teoria dell'indolenza.Dinterbild è un mondo che non consola, piuttosto svuota e per peggior consiglio abbandona. È la bolla che trattiene la fede dei colpevoli, degli ignavi che rimangono con mezzo cuore. Non c'è nessuno che mormori "coraggio puoi farcela da solo". Stanno l'uno vicino all'altro, come fossero entrambi morti.Dinterbild non sembra avere un prossimo giorno ma sembra l'unica vita: non cresce non migliora non ha nessuna improvvisa bellezza. È una bolla senza neppure un reattore intorno, nell'aria.A Dinterbild gli uomini si avvolgono con le bende, per non farsi mai più vedere, perché hanno timore possano essere scoperti e rimandati nel tempo diverso. Rimangono goffi, e camuffati ...

