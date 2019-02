Libia | da Italia 20 gommoni | bus | radio

Previsioni Meteo - il Ciclone che ha investito l’Italia si allontana in Libia : la sfuriata fredda è già finita - adesso gli ultimi giorni d’Inverno al Sud [MAPPE] : 1/35 ...

Una banca per l'export Italiano nei Paesi del Mena Region ed in Libia in particolare : La crescita economica delle imprese anche Italiane, dipende sempre meno dal semplice aumento della quantità di capitale e di lavoro utilizzati e sempre di più dalla capacità di utilizzare ...

Emmanuel Macron - mossa sporca in Libia per boicottare i piani italiani : Ora la Francia di Emmanuel Macron ci "prova" con la Libia. Tutto è accaduto a margine della recente conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove come rivela ilgiornale.it il ministro della difesa francese Florence Parly ha incontrato il premier libico riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez

Libia - Haftar alla conquista della regione del Fezzan. “La Francia in azione - l’Italia senza strategia” : L'offensiva lanciata nel Sud della Libia dal generale Khalifa Haftar potrebbe diventare un "game changer per il processo politico libico" e vede la Francia "più coinvolta, attiva militarmente sul terreno in Ciad, con bombardamenti aerei contro le forze di opposizione" che hanno base nella regione del Fezzan, mentre, di fronte all'evolversi della situazione, l'Italia sembra "non avere una strategia politica". E' quanto ha detto Claudia Gazzini, ...

Francia-Italia - lo scontro vero è sui campi petroliferi in Libia : Haftar - uomo di Parigi - punta ad accerchiare l'”italiano” Al Sarraj : L’endorsement e le foto con i gilet gialli, le scaramucce sui gendarmi che rallentano i treni al confine, le accuse sul franco Cfa, le reciproche accuse sulla gestione dei migranti. Sono solo la superficie. Si consuma nel sud della Libia il vero scontro tra l’Italia e la Francia. L’uomo di Parigi nello scacchiere libico, Khalifa Haftar, il 16 gennaio ha lanciato un’offensiva nell’estesa regione meridionale del ...

Perché la Libia rinfocola gli attriti diplomatici tra Italia e Francia : Roma. I combattimenti attorno al più grande giacimento petrolifero in Libia, in corso da mercoledì, possono sia complicare i piani della Organizzazione delle nazioni unite per arrivare a una ...

Haftar dilaga in Libia - così la Francia si avvantaggia sull'Italia nella "partita del petrolio" : La "partita del petrolio" tra Italia e Francia si gioca in Libia. Ed è una partita miliardaria che non prevede il pareggio o, per dirla in forma più dotta, non contempla una soluzione "win win". Per restare nella metafora calcistica, Parigi può contare su un centravanti di sfondamento che sta conquistando terreno, e pozzi petroliferi, non solo in Cirenaica, ma ora anche nel Fezzan: quel "centravanti" è il generale ...

Tav - migranti - Libia : tutti i dossier su cui l’Italia litiga con la Francia : Emmanuel Macron. (foto: Chesnot/Getty Images) La Francia ha richiamato a Parigi l’ambasciatore in Italia Christian Masset. Il ministero degli Esteri ha spiegato in una nota che la decisione è stata presa a causa degli “attacchi senza precedenti del governo italiano” e delle ingerenze dell’esecutivo nella politica d’Oltralpe. Il riferimento è all’incontro, avvenuto due giorni fa, tra il vicepremier Luigi Di Maio e alcuni rappresentanti dei gilet ...

Crisi Roma-Parigi : dall'Ue alla Libia al G7 le conseguenze per l'Italia : ... ha una responsabilità importante, è il vicepremier di un grande Paese fondatore, come la Francia, dell'Unione europea, membro del G7 e terza economia più grande d'Europa, le sue parole sono ...

Le possibili conseguenze per l'Italia - dall'Ue alla Libia al G7 : Provocazioni che ora rischiano di rendere molto più difficile il lavoro politico diplomatico su numerosi dossier da quelli europei su economia e migranti a quelli per la stabilizzazione del ...

L'accordo Italia-Libia sui migranti ha prodotto morti e violenze - denuncia Oxfam : Il tutto, mentre la rotta del Mediterraneo centrale si conferma la più pericolosa al mondo, con 937 morti e dispersi tra giugno e dicembre 2018 su un totale di 1.311 nell'intero anno e 143 vittime su ...

