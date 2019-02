La Vita in Diretta | Tiberio Timperi imbarazzato | la gaffe con Antonella Clerici

La Vita in diretta - 'Sei senza calze? Che gambe pazzesche!' : Miranda Martino imbarazza la Fialdini : A La vita in diretta di ieri 27 febbraio la conduttrice Francesca Fialdini ha incantato tutti con l' outfit che metteva in mostra le sue belle gambe . A sottolineare quel particolare non irrilevante è ...

La Vita in diretta - "Sei senza calze? Che gambe pazzesche!" : Miranda Martino imbarazza la Fialdini : A La vita in diretta di ieri 27 febbraio la conduttrice Francesca Fialdini ha incantato tutti con l'outfit che metteva in mostra le sue belle gambe. A sottolineare quel particolare non irrilevante è stata l'ospite in studio Miranda Martino, colpita dal miniabito color verde petrolio che risaltava la

Francesca Fialdini a La Vita in Diretta meraviglia l’ospite : “Sei senza calze? Che gambe pazzesche” : Francesca Fialdini senza calze a La Vita in Diretta: lo stupore di Miranda Martino Francesca Fialdini è una delle conduttrici di casa Rai più seguite e chiacchierate del momento. Al timone del talk show La Vita in Diretta, è stata spesso nel mirino del gossip italiano per il suo rapporto un po’ turbolento con il […] L'articolo Francesca Fialdini a La Vita in Diretta meraviglia l’ospite: “Sei senza calze? Che gambe ...

La Vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini crollano in studio : la lettera straziante : Grande commozione dura La vita in diretta del 26 febbraio, quando in studio Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno affrontato il delicato tema delle malattie rare, in occasione della giornata ...

La Vita in Diretta - la drammatica lettera letta da Francesca Fialdini : “Non so se riesco” : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: la drammatica lettera a La Vita in Diretta A La Vita in Diretta, nella puntata del 26 febbraio, si è parlato di malattie rare. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (che cade il 28 febbraio) si è affrontato questo delicatissimo argomento sottolineando l’estrema importanza della ricerca scientifica. Ospiti in […] L'articolo La Vita in Diretta, la drammatica lettera letta da ...

Rigopiano - Alessio Feniello a La Vita in diretta : 'Non credo di aver commesso reato' : Nella tragedia dell'Hotel Rigopiano del gennaio 2017, Alessio Feniello ha perso un figlio di 28 anni, Stefano. L'uomo, nel maggio dello scorso anno, si recò a Farindola per portare dei fiori sul luogo in cui è deceduto il suo ragazzo, un gesto umanamente comprensibile. Tuttavia, in seguito a questa vicenda, al 57enne di Salerno è stata comminata una multa di ben 4.550 euro per aver violato i sigilli giudiziari apposti lungo l'area in cui si è ...

Mahmood Challenge : a La Vita in Diretta la sfida del famoso battito di mani a tempo : Mahmood Challenge: la sfida del battito di mano a tempo con Alberto Matano a La Vita in Diretta Nella puntata del 26 febbraio de La Vita in Diretta è stato dato ancora una volta spazio alla musica. In studio è stato protagonista anche il cantante Mahmood (anche se non presente fisicamente) con Soldi, canzone vincitrice […] L'articolo Mahmood Challenge: a La Vita in Diretta la sfida del famoso battito di mani a tempo proviene da Gossip e Tv.

Francesca Fialdini desidera un figlio? Grande imbarazzo per la conduttrice a La Vita in Diretta : Francesca Fialdini vuole un figlio? La conduttrice imbarazzata in Diretta: “Non mi inquadrare!” Francesca Fialdini, durante la puntata de La Vita in Diretta di martedì 26 febbraio, ha dovuto affrontare un argomento che l’ha messa un bel po’ in imbarazzo. Tra gli argomenti trattati in studio, infatti, c’è stato quello della maternità. Nello specifico si è […] L'articolo Francesca Fialdini desidera un figlio? ...

La Vita in diretta - Silvia Salemi e la bordata contro Ora o mai più : 'Mi è scivolata' - parole pesantissime : Nella polemica furibonda che travolge Ora o mai più , il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus , entra a gamba tesissima anche Silvia Salemi . Lo fa a La vita in diretta , il ...

La Vita in diretta - Silvia Salemi e la bordata contro Ora o mai più : "Mi è scivolata" - parole pesantissime : Nella polemica furibonda che travolge Ora o mai più, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus, entra a gamba tesissima anche Silvia Salemi. Lo fa a La vita in diretta, il programma di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini su Rai 1. Quando Timperi le ha chiesto - riferendosi a quanto

La Vita in diretta - la furia di Tiberio Timperi : 'Lo prenderei per il collo' : Violento sfogo di Tiberio Timperi nella puntata de La vita in diretta del 25 febbraio. Si parlava delle condizioni in cui talvolta vengono tenuti gli anziani nelle case di riposo , con particolare ...

La Vita in diretta - la furia di Tiberio Timperi : "Lo prenderei per il collo" : Violento sfogo di Tiberio Timperi nella puntata de La vita in diretta del 25 febbraio. Si parlava delle condizioni in cui talvolta vengono tenuti gli anziani nelle case di riposo, con particolare riferimento alla struttura "lager" scoperta qualche giorno fa a Bologna, in cui gli anziani venivano ves

Tiberio Timperi - il duro sfogo a La Vita in Diretta : “Lo prenderei per il collo” : Tiberio Timperi: il duro sfogo a La Vita in Diretta per gli anziani maltrattati Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta come sempre si è parlato dei fatti principali di cronaca. Tra gli argomenti trattati in studio da Tiberio Timperi c’è stato quello dei maltrattamenti ai danni delle persone anziane all’interno delle case di riposo. Nello […] L'articolo Tiberio Timperi, il duro sfogo a La Vita in Diretta: “Lo ...

Francesca Fialdini pazza del campione non vedente : l’ospite speciale a La Vita in Diretta : Francesca Fialdini pazza del suo ospite speciale a La Vita in Diretta Come si descrive un campione? Con questa domanda Francesca Fialdini parla al pubblico de La Vita in Diretta prima di ospitare in studio una “non vedente speciale”. Introdotto da un video-presentazione, la conduttrice accoglie in studio Daniele Cassioli, campione non vedente di sci nautico. Entusiasta […] L'articolo Francesca Fialdini pazza del campione non ...