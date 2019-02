La Tav va avanti per evitare il referendum

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sul tavolo del Viminale ancora non è arrivato ma potrebbe essere questione di giorni. La spada di Damocle che pende sulla testa del governo l'ha sguainata Sergio Chiamparino. Se entro l'11 marzo non saranno pubblicati i bandi delle gare d'appalto per sbloccare l'Alta velocità Torino-Lione, il presidente del Piemonte è pronto a inviare una lettera a Matteo Salvini per chiedere l'autorizzazione alla consultazione popolare. Non si tratta di un, dal momento che su un tema che riguarda un accordo internazionale non è possibile celebrarlo, ma appunto di una consultazione regionale che potrebbe coincidere con il voto del Piemonte nonché con le elezioni Europee. Fumo negli occhi per gli M5s e infatti la strada che sta per essere tracciata è proprio quella della pubblicazione dei bandi: "Se partissero non mi preoccuperei", ha ammesso il ...

