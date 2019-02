La Tav secondo Conte e la guerra a bassa intensità tra India e Pakistan

Perché secondo Tria bisogna fare la Tav : Roma, 25 feb., askanews, - Se non si rispettano i patti, come potrebbe succedere per la Tav Torino-Lione, nessuno verrà più a investire in Italia. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, secondo cui 'il problema non è la Tav o l'analisi costi-benefici: bisogna capire che nessuno verrà mai a investire in Italia se …

Secondo una nuova relazione sulla Tav l’opera va completata : L’entrata del tunnel a Chiomonte. (foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) La Tav potrebbe apportare benefici per 400 milioni di euro e non perdite comprese tra i sei e gli otto miliardi come appena stimato dall’analisi costi-benefici. È quanto emerge da un conteggio effettuato sulla base di un contro-dossier a firma Pierluigi Coppola. Il professore di Tor Vergata, l’unico esperto a non firmare la relazione tecnica appena presentata ...

La Tav secondo Salvini e il governo pro Maduro. Di cosa parlare stasera a cena : Il sì ci piace e ci piace parlarne a cena. Quindi si cominci da qui. Perché oggi Matteo Salvini è andato a verificare di persona che la Torino Lione è effettivamente una tratta merci e passeggeri che dovrebbe collegare l'italia ai grandi corridoi di trasporto europei. E ne ha difeso il progetto,

Tav - Garavaglia : Numeri secondo noi sono incontrovertibili : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - secondo fonti del governo negativa l'analisi tecnica costi benefici : Si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav. l'analisi è contenuta nella relazione consegnata al governo, definita ancora una 'bozza preliminare'. Lo si apprende da ...