La svolta di Gabriel Garko | i paparazzi lo beccano così E il gossip vola

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Capelli a spazzola con taglio all’ultima moda, montgomery verde militare, occhiali a specchio e sneakers firmate,riappare più bello che mai negli scatti pubblicati dal settimanale Spy, in edicola da venerdì 1 marzo. L’attore è in splendida forma e come racconta il settimanale pare ringiovanito, felice e sorridente.Ma c’è un particolare che è saltato agli occhi. All’anulareporta la misteriosa fede di cui ha parlato qualche mese fa facendo credere di essersi magari sposato in segreto. Eppure l’attore dovrebbe essere single, visto che ha interrotto mesi fa la lunga storia con l’eterna fidanzata Adua Del Vesco e da quel momento si è fatto vedere solo in compagnia dell’amicoe Rossi. Nozze segrete? E con chi?All’anulare della mano sinistra dispunta la fede ...

