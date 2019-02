La storia Anche al Sud si realizzano le favole | i dipendenti rilevano l' azienda | dal

Maturità - il ministro Bussetti risponde a Liliana Segre : “La storia non mancherà nelle tracce” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, risponde alla senatrice Liliana Segre, che aveva lanciato un appello al Miur affinché fosse ripristinato il tema storico tra le tracce della prima prova della Maturità. Il titolare del dicastero assicura: "La storia non mancherà nelle tracce. E potrà essere proposta, in modo trasversale, non in una sola tipologia di prova, come accadeva prima, ma in più tracce".Continua a leggere

Paris - Manchester United : storia della partita : ... Juan Mata, Ander Herrera , Spagna, Ángel Di María, Leandro Paredes e Sergio Romero, Marcos Rojo , Argentina, • Pogba, Areola, Kimpembe e Mbappé hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018 con la ...

Anche il "criminale" Churchill è una vittima della guerra alla storia : Roma. “Prima o poi ci prenderanno le statue di De Gaulle, Churchill, Roosevelt e altri, come se fossimo invitati a una nazificazione del passato occidentale”, scriveva un paio di anni fa sul Figaro Mathieu Bock-Côté. “Si educa a odiare la propria civiltà”. In Inghilterra impazza la guerra al passato

[La storia] Anche in Italia è boom della marjuana legale. Ma c'è l'incognita Salvini : Nessuno, o quasi, ne parla ma la marjuana light sta vivendo un vero e proprio boom in tutto il mondo, compreso l'Italia. I numeri parlano chiaro. La spesa globale nella cannabis legalizzata nel 2018 ...

storia - cultura e tradizioni - ma anche innovazione : Oggi la Puglia è vivibile tutto l'anno anche per gli eventi culturali e gli spettacoli, festival e manifestazioni, che, grazie ai bandi della Regione, sono programmati su base triennale. Unendo le ...

Sanremo 2019. La storia. S di Sanremo ma anche di Sesso. I pezzi allusivi : quando il testo ha fatto scandalo : S come Sanremo. Ma per alcuni autori, anche S come Sesso. Sono diversi infatti i brani portati sul palco più prestigioso della musica italiana che strizzano l’occhio all’allusione sessuale. Il più riuscito di tutti, l’intramontabile brano ‘hot’ impossibile da dimenticare, porta la firma dell’inossidabile Renzo Arbore, che non poteva non presentarsi all’Ariston portando un ‘pezzo’ che non restasse nei secoli dei secoli. Correva l’anno 1986 quando ...

Claudio Amendola in lacrime a C’è posta per te : la storia che ha emozionato anche Maria : C’è posta per te: la storia di Andrea e Alessandra Una coppia di giovani genitori, tanto innamorati ma anche tanto in difficoltà, così stasera Maria De Filippi ha aperto la prima parte di C’è posta per te. La storia di un regalo, di una sorpresa, quella che Andrea (22 anni) ha voluto fare alla moglie […] L'articolo Claudio Amendola in lacrime a C’è posta per te: la storia che ha emozionato anche Maria proviene da Gossip e ...

Juventus - Boniek svela il segreto dei bianconeri : “vincono anche quando giocano male - non c’è storia” : Il dirigente polacco ha parlato del campionato italiano, sottolineando la forza della Juve rispetto alle avversarie “E’ finita prima di cominciare, un’altra storia come serietà ed esperienza, la Juventus gioca sempre per vincere. Ieri ha giocato forse la peggior partita del campionato ma ha vinto contro la Lazio e questa è la sua forza“. Sono le parole dell’ex centrocampista offensivo della Juventus, Zbigniew ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : “Non vivo senza sesso. Mi piace farlo anche 5 volte al giorno. Con Sfera Ebbasta? Una storia vera ma ero troppo eccessiva per lui” : Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todisco, è tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La bionda venticinquenne spopola su Instagram, dove conta più di un milione di follower, e i giornali di gossip si sono occupati di lei per un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. anche per una relazione con il trapper Sfera Ebbasta: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai ...

Biathlon - Lisa Vittozzi scrive la storia : trionfo anche nell’inseguimento! : Lisa Vittozzi ha vinto anche nell’inseguimento scrivendo un pezzo di storia del Biathlon italiano, quinta la Wierer Semplicemente immensa. Lisa Vittozzi scrive la storia del Biathlon italiano e dopo aver trionfato per la prima volta nella sua carriera a Oberhof, ottiene il secondo successo consecutivo aggiudicandosi anche l’inseguimento con un’altra prova sontuosa e diventa la prima atleta azzurra (maschi compresi) a ...

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Wall Street - peggiore vigilia della storia per le tensioni sulla Fed. Giù anche Amazon : ''L'unico problema che la nostra economia ha si chiama Fed'', twitta il presidente. La Fed ''non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre commerciali, il dollaro forte o lo shutdown . E' ...