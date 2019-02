La prontezza di questa mamma lascia senza parole | ecco come salva la figlia da una

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un’auto urta una moto e una donna, col proprio figlio tra le braccia, cadono sull’asfalto. Dalla carreggiata opposta, proprio mentre si verifica l’incidente vicino a Nam Dinh, in Vietnam, sta arrivando un camion. L’uomo alla guida della moto riesce, per miracolo, a recuperare il controllo del mezzo e a non schiantarsi contro l’autocarro. È lacol bambino, tuttavia, a rischiare di più.va a finire nelle immagini registrate dalla dashcam di un automobilista.L'articolo Ladilada una situazione incredibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

