La Porta Rossa 2 | trama e anticipazioni quarta puntata 6 marzo 2019

La Porta Rossa 2 : cast - trama e anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La ...

La Porta Rossa - riassunto terza puntata : Vanessa incontra un altro medium - Federico : Mercoledì 27 febbraio è stata trasmessa in prime-time su Rai 2 la terza puntata de "La porta rossa 2", la serie televisiva con protagonisti Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession. Sono andati in onda, infatti, altre due episodi inediti della seconda stagione, il 5 e il 6, nei quali Vanessa ha fatto una nuova conoscenza, Lucia ha deciso di indagare sulla Fenice e Cagliostro non è riuscito a salvare una persona a lui cara. La terza ...

Replica La Porta Rossa 2 : dove rivedere la terza puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario In molti il mercoledì sera vorrebbero seguire La porta rossa 2, ma alcuni danno la priorità alle partite che vanno in onda su Rai Uno. Gli episodi della serie televisiva però non sono persi, la Rai offre diverse possibilità di rivedere […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la terza puntata proviene da Gossip e Tv.

La Porta Rossa 2 : anticipazioni quarta puntata di mercoledì 6 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni quarta puntata di ...

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni quarta puntata di mercoledì 6 marzo : anticipazioni e trama quarta puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 6 marzo 2019 in prima serata su Rai 2: Cagliostro è molto in ansia, perché il tempo passa e lui non ha ancora capito chi sarà a rapire la sua bambina mettendola in pericolo. Per i giudici, il processo sulla morte di Cagliostro è ormai irrimediabilmente compromesso e così è del tutto scontata l’assoluzione di Rambelli. Anna entra in possesso di una copia ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : Rambelli assolto e l’incontro con Jonas : La porta rossa 2: cosa succederà nella quarta puntata? Non si arresta il successo della serie televisiva di Rai Uno. La porta rossa 2 tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Questa seconda stagione è quasi più ricca di colpi di scena della prima. I sospetti sembrano moltiplicarsi puntata dopo puntata e la trama […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: Rambelli assolto e l’incontro con Jonas proviene da ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 2 - episodi 7 e 8 : Stella e Paoletto lavorano sulla scomparsa di Lucia : Il 13 febbraio ha avuto inizio la seconda stagione della serie televisiva La porta rossa, diretta da Carmine Elia e ideata da Carlo Lucarelli. Il cast vanta la presenza di attori molto noti al pubblico in quanto hanno partecipato a svariate serie televisive dividendosi tra il mondo del cinema e della televisione. Un esempio si ritrova in Andrea Bosca che ha lavorato in altre serie con il collega Lino Guanciale come avvenuto nella prima stagione ...

La Porta Rossa 2 - stasera terzo appuntamento : Anna è costretta a fuggire : Le vicende de ''La porta rossa 2'' continuano. stasera alle 21,20 andrà in onda la terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6. Ma cosa è accaduto fino ad ora? Vediamo di riassumere gli avvenimenti più importanti. Il protagonista, che ha assistito alla nascita della figlia, ha avuto una visione in cui la piccola veniva rapita e portata in un'ex fabbrica. L'unica cosa che il protagonista ha notato nella sua visione è stato il libro 'I misteri del ...

La Porta Rossa 2 - anticipazioni quarta puntata : il mistero svelato : anticipazioni La porta rossa 2, quarta puntata: la scoperta di Anna La porta rossa 2 continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Raidue. Nella fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession i colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni della quarta puntata de La porta rossa 2 svelano che Anna farà una scoperta clamorosa. La donna ha dato alla luce la piccola Vanessa. Proprio in quell’istante, Cagliostro ha avuto una ...

La Porta Rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la terza puntata : Nella puntata di questa sera avremo aggiornamenti sulla misteriosa Fenice. Scopriamo le Anticipazioni del terzo appuntamento con la fiction targata Rai.

Nella terza puntata de La Porta Rossa 2 Anna perde tutto : cos’è successo a Piras? Trama 27 febbraio : La terza puntata de La Porta Rossa 2 sconvolgerà Anna Mayer. Negli episodi in onda stasera, 27 febbraio, l'avvocato subirà una forte perdita che la porterà a compiere una scelta azzardata. Le sorprese shock non finiscono qui: scopriremo qualcosa sulla Fenice, una misteriosa confraternita legata in qualche modo al rapimento della figlia di Cagliostro, almeno secondo la visione del Commissario. La serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale ...

La Porta Rossa 2 - il dossier Fenice e quei poveri bambini anticipazioni : La seconda stagione della Porta Rossa giunge con l’appuntamento di mercoledì 27 febbraio a metà del suo percorso (mentre già si parla di una terza stagione) e il dossier della Fenice diventa uno dei punto focali. In onda alle 21,20 su Rai2 la fiction con Gabriella Pession e Lino Guanciale prevede la puntata cinque e sei. La Porta Rossa 2, anticipazioni La rivelazione che Vanessa ha fatto al processo di vedere e parlare con Cagliostro ha ...

La Porta Rossa 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 6 marzo : LA Porta Rossa 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento mercoledì 6 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 6 marzo La Porta Rossa 2 quarta puntata – episodio 7. Ancora Cagliostro non è riuscito a ...