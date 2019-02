La Fox lancia un teaser di Beverly Hills 90210 | ritorna la serie cult anni ' 90

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Luke Perry, famoso per aver vestito i pdi Dylan nellatvdegli’90,, ha avuto un malore. L’attore si sarebbe sentito male a causa di un ictus e sarebbe ricoverato in condizioni critiche in un ospedale di Los Angeles. Perry, classe 1966, avrebbe accusato il malore intorno alle 9 e 40 del mattino quando i vigili del fuoco sono entrati nella sua abitazione di Sherman Oaks nella città degli angeli. In questi giorni l’attore era impegnato nelle riprese dellatv Riverdale.Uno strano segno del destino visto che proprio oggi è stato annunciato il ritorno di. Un reboot di 6 puntate che andrà in onda sul canale Fox. Erano mesi che si vociferava sul ritorno di questacosì amata in tutto il mondo ma solo oggi è diventato ufficiale. Le puntate dovrebbero andare in onda la prossima estate e vedranno tornare sul set quasi ...