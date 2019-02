La Ferrari di Giuseppe Conte e il paradosso del PIL

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Secondo il Presidente del consigliooccorre una forte accelerazione della crescita economica italiana:"L'Italia deve correre in un'autostrada a tre corsie con unadi cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore. Adesso abbiamo deciso di farlo".Al diavolo i limiti di velocità, il risparmio energetico, il cambiamento climatico. Al diavolo le riflessioni critiche sulla crescita economica di vent'anni di Beppe Grillo e di economisti di mezzo mondo. Per scendere dalla suametaforica e uscire dall'autostrada al primo casello basterebbe però cheleggesse quanto ha scritto il blog di Beppe Grillo.L'11 giungo 2018:"Secondo noi se il PIL cala è una benedizione. Il PIL significa infatti soprattutto la vendita di una quantità immensa di merci con la conseguente produzione di rifiuti che alimentano discariche, inceneritori e ...

