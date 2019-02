‘La babysitter perfetta’ | pronto il nuovo romanzo di Sheryl Browne

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Legato alla pazienza e alla dedizione delle, èper essere pubblicato il 7 marzo 2019 ildi,“La baysitter perfetta” (Garzanti Libri, pag. 320). Una professione che preveda la cura dei bambini, sicuramente abbisogna di un’attitudine speciale. Così come, affidarsi a una– di là dall’idea canonica che si ha di questa figura – prevede che, inevitabilmente, dei genitori impegnati nelle più diverse attività, abbiano fede in lei. Ne scaturisce un mondo relazionale di grande spessore per tutti gli attori in campo. Per quanto tante professioni, probabilmente più prestigiose o di grido, siano sentite particolarmente salienti, l’universo di chi accudisce bambini - nell’ottica dell’autrice - avrebbe bisogno di una riflessione più approfondita.Perché una storia sulleÈ ovvio che alla fine il mondo delle curatrici dell’infanzia sia solo ...

Alessan95392180 : @matteosalvinimi Dare più dignità alle FF.OO con stipendi più degni e farle stare più serene.Una badante/babysitter… - AlessiaFabrizi7 : RT @Nayt1ne: Questa cosa di trattare la musica, e l’arte in generale, come babysitter è raccapricciante. Educalo tu tuo figlio. - biluuuhx : Continua a crashare il documento e io ora spacco qualcosa perché non mi fa scrivere cHE HO FATTO LA BABYSITTER SI L… -