Khimki Mosca-Olimpia Milano basket | Eurolega 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Si giocherà quest’oggi l’incontro traAX Armani Exchange, valevole per la ventiquattresima giornata della regular season di2018-Comincia dalla Russia la fase calda della lotta per i playoff, conin piena corsa e sesta in classifica assieme all’Olympiacos (che è però in svantaggio nello scontro diretto e deve ancora giocare in Lombardia), mente ilvede in questo match forse l’ultima speranza per riagganciare quel treno. Il segnale di quanto il club tenga alla rincorsa è dato dal ritorno di Alexey Shved, fermo per parecchio tempo: l’indiscutibile faro dei russi avrà bisogno di tirare subito fuori tutto il proprio repertorio per arginare un’che, a parte Gudaitis, ha l’intero roster a disposizione. Curiosità storica: quasi 10 anni fa si ebbe il primo match tra le due formazioni, ...

basketinside360 : UFFICIALE - Andrew Harrison firma con il Khimki Mosca - - BasketUniverso : Khimki Mosca: Alexey Shved ritorna proprio nella gara contro l'Olimpia Milano - FabriFasanella : Khimki Mosca: Alexey Shved tornerà in campo giovedì, proprio contro l’#OlimpiaMilano -