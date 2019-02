Juventus | Ruben Dias nel mirino | “usato” Pjaca come contropartita

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019), il giovanedel Benfica potrebbe essere il difensore del futuro dei bianconeri dopo l’addio di Caldara Laha l’obbligo di dare una svecchiata alla difesa. Dopo la cessione di Caldara, l’età media della retroguardia bianconera è decisamente alta. Paratici sta dunque lavorando per rinnovare il reparto arretrato ed ha messo nel, secondo Tuttosport, il centrale del Benfica. Si tratta di un classe 1997 ed all’interno della trattativa potrebbe rientrare anche, calciatore che piace ai portoghesi. 40 milioni di euro la richiesta del Benfica, che potrebbe essere alleviata dallacroata.L'articolonel: “usato”SPORTFAIR.

