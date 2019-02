Juventus | parla Chiellini | Straordinari | vincere a Napoli per il k o

Juventus - parla il DS Marino : “Dybala? Sarà lui il sacrificato” : Juventus – Pierpaolo Marino, Direttore Sportivo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione “Calcio e Mercato”. Il dirigente si è soffermato sul ruolo di Dybala alla Juve, dicendosi sempre più convinto del fatto che Sarà proprio l’argentino a dire addio a Giugno. Juventus, Sarà Dybala il prossimo sacrificato? “Dybala sacrificato? Ne […] More

Bologna Juventus - parla Allegri : la conferenza stampa LIVE : Qual è il suo ruolo nello spogliatoio nell'avvicinamento alla sfida? "Il suo ruolo è quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altro giorno ha fatto una delle migliori ...

Juventus - Paratici : ''Allegri resterà con noi. Icardi? Se ne riparla a giugno'' : Ogni anno guardiamo al ringiovanimento della rosa, ma ora Bonucci e Chiellini sono ancora fra le coppie centrali più forti del mondo. Non guardiamo solo alla difesa, ma anche in altri ruoli per ...

Juventus - parla Paratici : «Sondaggio per Icardi. Dybala sarà la bandiera» : Abbiamo dimostrato di giocare a grandi livelli in Europa " sono le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai Uno. Il dirigente della Juventus ha parlato di Champions ...

Ramsey-Juventus – Arsene Wenger, storico manager dell'Arsenal, sostituito la scorsa estate da Unai Emery, ha commentato il trasferimento di Aaron Ramsey alla Juve. A seguire le parole dell'ex allenatore dei Gunners. Ramsey-Juventus, Wenger commenta il trasferimento "Sarà una perdita per l'Arsenal. Devo dire che può essere una esperienza interessante per Ramsey andare ala Juventus. La […]

Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo : “parla di nuove sfide e poi va alla Juventus” : Ibrahimovic ha detto la sua in merito al passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il centravanti svedese senza peli sulla lingua Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo, il centravanti dei Los Angeles Galaxy non le ha mandate a dire al collega della Juventus. Parlando alla testata olandese Voetbal Nieuws, Ibra ha mandato stoccate non da poco a CR7, in merito al suo passaggio estivo in bianconero: “Cristiano parla di nuove sfide. ...

Juventus - Dybala parla della Champions League e di Pogba : Infine Dybala ha parlato dei due più forti giocatori del mondo, Messi e Ronaldo, con cui può giocare con le maglie di Argentina e Juventus . Dando anche il nome del giocatore che secondo lui sarà il ...

Ramsey alla Juventus - parla Emery : 'Rispetto la sua scelta - si sta allenando bene' : Aaron Ramsey sarà un nuovo calciatore della Juventus, l'operazione è soltanto da formalizzare: dal 1° luglio il gallese potrà vestire la maglia bianconera. A confermarlo, seppur indirettamente, è lo ...

Fabio Paratici - "Champions League primo pensiero"/ Juventus - il ds parla chiaro. Niente derby con Marotta ma… : Fabio Paratici parla chiaro: "Champions League primo pensiero". Il ds della Juventus su Cristiano Ronaldo, Allegri e Marotta…

Juventus-Sampdoria - parla Cristiano Ronaldo : “favorevole al VAR - ecco perchè” : Cristiano Ronaldo commenta la vittoria della Juventus sulla Sampdoria: le parole dell’attaccante portoghese sul VAR “Sono favorevole al Var, perché così ci sono meno errori. Bisogna solo lasciare lavorare tranquilli gli arbitri perché non è semplice gestire certe situazioni“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo avere firmato con una doppietta la vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che nel recupero ...