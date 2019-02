Juventus - Massimiliano Allegri si è "cancellato" : la scelta estrema dopo giorni di insulti : La scelta estrema di Massimiliano Allegri, dopo settimane di critiche miste a insulti. Il tecnico della Juventus giovedì mattina si è cancellato da Instagram e da Twitter, dov'è sempre stato molto attivo, e qualcuno lega la decisione alle reazioni scomposte di molti tifosi bianconeri dopo la brutta

Juventus - Massimiliano Allegri sparito dai social : ROMA - Massimiliano Allegri è sparito dai social. La sua pagina Instagram recita laconicamente 'spiacenti questa pagina non è più disponibile'. Il profilo Twitter dal quale dava la linea dopo ogni ...

Juventus - Massimiliano Allegri chiude i profili social : troppi attacchi dopo l’Atletico? : Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social in una delle settimane più calde della sua permanenza juventina Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di chiudere i propri account social. Il motivo è probabilmente da addebitare alle critiche ed agli insulti subiti dopo la sconfitta della sua squadra sul campo dell’Atletico Madrid per 2-0, con conseguente rischio eliminazione dalla Champions League. ...

Juventus - Massimiliano Allegri? "Addio a fine anno in ogni caso" - Galeone svela il suo piano : Il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus ha una data di scadenza ormai certa, confermata dal mentore dell'allenatore bianconero, Giovanni Galeone. L'ex tecnico di Napoli, Pescara e Udinese ha svelato a Radio Kiss Kiss quale sarà il prossimo passo più importante per Allegri una volta finita

Sassuolo Juventus - la conferenza di Massimiliano Allegri in diretta LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Domani è possibile vedere in campo Khedira? Anche lì dipende se gioca Bernardeschi o Dybala: se gioca Bernardeschi gioca lui, altrimenti gioca ...

Juventus distrutta a Bergamo - Massimiliano Allegri : “serata da ricordare” : Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua in merito alla sconfitta di ieri contro l’Atalanta, da un punto di vista molto particolare “Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti“. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così su Twitter, la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, costata ai bianconeri l’eliminazione dalla Coppa Italia ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : LIVE 12:12 11 gen Ci sarà una diversa gestione di Ronaldo in questa seconda parte? Per ora non è mai andato in Nazionale, le sei partite che si è risparmiato con il Portogallo le ha poi recuperate in ...

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Juventus - Massimiliano Allegri è - già - l'uomo del decennio : Negli Anni 50, invece, a prendersi la scena è Gipo Viani che, nel mondo del pallone, ha fatto un po' tutto: allenatore, talent-scout, dirigente, direttore sportivo. Difesa e contropiede è stato il ...

Juventus - Massimiliano Allegri : 'Razzismo? Contrario a fermare le partite'/ 'Dobbiamo educare i bambini' : Vigilia di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri in conferenza stampa: dal caos razzismo alla lotta scudetto, le parole del tecnico bianconero.