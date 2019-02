Juventus | Chiellini | ' Chiudiamo il campionato L' Atletico non sia un pensiero oppressivo'

Diretta Bologna-Juventus : Allegri rinuncia a Chiellini : Si gioca oggi alle 15:00 per il campionato di Serie A, Bologna-Juventus. La capolista è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta subita nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per cercare di far questo, Massimiliano Allegri dovrebbe optare per il 4-4-2 con diversi cambi di formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Perin, protetto da una difesa guidata da Leonardo Bonucci e composta inoltre da Caceres, ...

L’Atletico Madrid attacca la Juventus : “club potente - decisioni a loro favore! E Chiellini…” : Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha tuonato a seguito di alcune decisioni arbitrali definite pro-Juventus Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha parlato a seguito della gara vinta dalla sua squadra contro la Juventus. Il dirigente è stato duro nei confronti della direzione arbitrale e del Var, parlando di una forma di favoritismo nei confronti della ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 0-0 - 1° tempo : malino De Sciglio - bene Chiellini : Pagelle Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 0-0 il primo tempo dell’ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Bianconeri leggermente disordinato nella prima mezz’ora, meglio nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco. Uno 0-0 che lascia ben sperare in vista del secondo tempo. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus formazioni: le scelte di […] More

Atletico-Juventus - Chiellini : “è la squadra più ‘italiana’ delle spagnole” : “L’Atletico è la squadra più ‘italiana’ delle spagnole. Gioca un calcio molto chiuso, hanno ottenuto risultati straordinari. Hanno un giocatore incredibile come Griezmann che fa la differenza”. Sono le dichiarazioni del difensore della Juventus Giorgio Chiellini che si prepara per l’importante gara di Champions League contro l’Atletico Madrid: “Non è un’ossessione, un obiettivo certo, ...

Champions - Chiellini 'Nessuna ossessione ma la Juventus vuole arrivare in finale' : Non il migliore, quel premio va a Sergio Ramos: 'Lui è il migliore difensore del mondo, difficilmente fa errori. Lo scorso anno a Madrid penso che con Ramos non ci saremmo trovati avanti 3-0. E non ...

Atletico Madrid-Juventus convocati : riecco Bonucci-Chiellini : convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid. La Juventus partirà per Madrid nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00, poi il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa alle ore 18:45. Bianconeri chiamati alla prova del nove. Come detto e ribadito, sarà fondamentale mettere a segno almeno un gol per […] More

Juventus-Frosinone 0-0 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

Juventus-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

Inter-Icardi - a nervi tesi : la Juventus è vigile. Chiellini ora "segue" Icardi : Maurito , secondo quanto riporta la Gazzatta dello Sport, ha avuto un breve colloquio, circa 15', con Marotta, Ausilio e Spalletti ma non si è capito come sia andato visto che l'ex capitano ha ...

Juventus - probabile formazione contro il Frosinone : Dybala titolare - Chiellini convocato : Ieri sera la Juventus non si è ritrovata per il ritiro, ma i bianconeri si sono allenati questa mattina per preparare la sfida contro il Frosinone. La prossima partita consentirà alla squadra di Massimiliano Allegri di prepararsi in vista del match contro l'Atletico Madrid di Champions League. Proprio pensando alla partita del 20 febbraio Massimiliano Allegri farà le scelte di formazione per la partita di oggi, anche se l'allenatore juventino ...

Icardi-Juventus - l'indizio social arriva da Chiellini : ROMA - Un fulmine a ciel sereno ha squarciato il cielo della Milano nerazzurra: Mauro Icardi non è più il capitano dell' Inter . Il temporale l'ha portato Wanda Nara , moglie-agente dell'attaccante ...

Icardi-Juventus - il nuovo indizio di mercato arriva da Chiellini -FOTO- : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mauro Icardi. Verità o fantacalcio? La sensazione è che il giocatore abbia rotto totalmente con l’Inter e il suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembrerebbe esser ormai cosa certa. La Juventus osserva interessata e la sensazione è che Paratici possa prendere in […] More

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Juventus - verso il Frosinone : Chiellini - Bernardeschi e Spinazzola probabili titolari : La Juventus pensa al Frosinone ma non dimentica che mercoledì prossimo c’è il primo grande banco di prova della stagione: l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Si muove su un doppio binario l’avvicinamento al match di venerdì sera valido per la ventiquattresima giornata di serie A che è quasi un testa coda visto che i bianconeri sono primissimi mentre gli uomini di Baroni restano penultimi nonostante il sorprendente ...