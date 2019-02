Jonas Brothers | la reunion è ufficiale Annunciato il nuovo singolo “Sucker”

Ufficiale la reunion dei Jonas Brothers : il nuovo singolo è Sucker : La reunion dei Jonas Brothers è finalmente Ufficiale: il nuovo singolo del trio si intitola Sucker e sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 1° marzo. In Italia sarà disponibile dalle ore 6.00 del mattino. I fratelli Jonas avevano annunciato progetti solisti per divergenze interne ma la reunion sperata dai fan era nell'aria da un po'. A preannunciarla è stato il tabloid The Sun che aveva comunicato il ritorno in scena dei Jonas Brothers ...

I Jonas Brothers di nuovo insieme : in arrivo la canzone “Sucker” : È tutto vero! The post I Jonas Brothers di nuovo insieme: in arrivo la canzone “Sucker” appeared first on News Mtv Italia.