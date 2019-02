Italia2 si sposta sul canale 66

davidemaggio

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Occhio alla numerazione. Ennesimo trasloco per: ildel gruppo Mediaset, trasferitosi nel mesi scorsi al numero 120, ora va in onda sull’Lcn 66, che ospitava ReteCapri e che di recente è stato acquisito dall’azienda di Cologno.Solo nei giorni scorsi vi davamo notizia dell’ultimo acquisto di casa Mediaset, che in un colpo aveva rilevato dall’editore Tbs i canali 66 e la sua versione in Hd, al numero 566. Ebbene, a prendere il posto di ReteCapri è stata proprio, sebbene ilin questione rientri nell’area riservata alle reti tematiche musicali.Per poter trasmettere in questa fascia ed ovviare al vincolo ‘tematico’, ilrivolto al pubblico giovanile maschile, introdurrà dalle ore 1 alle 6 la ripetizione delmusicale R101, anch’esso parte del gruppo Mediaset.Perè ...

