Israele | Netanyahu sarà incriminato per corruzione e frode Lui | persecuzione

Israele - Benjamin Netanyahu sarà rinviato a giudizio per frode e corruzione. L'opposizione : "Vergogna - si dimetta" : Corruzione, frode e violazione di obblighi fiduciari. Queste le pesanti accuse con le quali il procuratore generale israeliano ha intenzione rinviare a giudizio il premier Benjamin Netanyahu. La notizia era stata anticipata dai media locali ed è stata confermata dal procuratore.Le accuse fanno riferimento a tre inchieste. La prima, Caso 1000, riguarda il sospetto di aver accettato regali da imprenditori in cambio di favori. La seconda ...

Israele - procura generale incriminerà Netanyahu per frode e corruzione. Il premier : “È caccia alle streghe” : Il procuratore generale dello Stato di Israele Avichai Mandelblit ha deciso di incriminare il premier Benyamin Netanyahu per sospetta corruzione, abuso di fiducia e frode. Lo dicono i media di Gerusalemme e la notizia è stata confermata da una nota dalla procura. Nel documento dell’ufficio giudiziario si specifica che al premier sarà data la facoltà di difendersi in un’audizione prima della decisione definitiva. Netanyahu darà la sua ...

In Israele l'incubo di Netanyahu è "Blue and White" : l'incubo di Benjamin Netanyahu è colorato di blue and white. E ha due volti e due storie che si fondono: quella di Benny Gantz, 59 anni, ex capo di stato maggiore delle Idf (le Forze di difesa israeliane), l'ultimo militare a lasciare il Sud Libano nel giugno del 2000, " l'avversario più intrigante delle elezioni israeliane più interessanti dell'ultimo decennio", per il New York Times. L'altra storia è quella del ...

In due contro Netanyahu : in Israele le elezioni più incerte degli ultimi 10 anni : E questo, al di là di tutto, anche dell'economia, è l'argomento che fa ancora presa sugli elettori israeliani. Sicuri di vincere, i due aspiranti leader hanno annunciato che presenteranno una lista ...