Inter | Spalletti | «Icardi? Parlo solo di chi c' è Ancora dispiaciuti per Firenze»

Spalletti : 'Icardi? Parlo di chi ha a cuore le sorti dell'Inter' : Dopo la consueta conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista di Cagliari-Inter: Icardi ? Io devo parlare degli altri , sono quelli che vengono in campo e hanno a cuore le sorti dell'Inter '

Champions in eredità: per Spalletti - Icardi e Perisic ultimi tre mesi all'Inter: MILANO - Si profilano tre mesi intensi in casa Inter. Perché, a ben guardare ...

Inter - furia Spalletti : “non parlerò più di Icardi” : “Icardi? Di lui sono gia’ state dette molte cose, si sono espressi l’ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang. Io da qui in avanti parlo di chi c’e’ e non di chi non c’e’. Non ne parlero’ piu'”: sono le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Sul pareggio contro la Fiorentina: “un ...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Chiesa o Nainggolan? No - la scena è tutta di Abisso : Fiorentina-Inter finisce nel tumulto generale e Spalletti... : Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale. 'La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l'hanno occupata Abisso ...

Inter - furia Spalletti : "Due punti persi". La corsa Champions ora è più aperta : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

Inter furiosa e un Var che ha perso certezze. Spalletti : ''Tossico dire che quello di D'Ambrosio era rigore'' : FIRENZE - La furia dell'Inter per il rigore assegnato dall'arbitro Abisso a favore della Fiorentina, previa revisione al video a bordo campo, al minuto 101 di una partita Interminabile, è condensata ...

Inter - Luciano Spalletti massacra Fabio Caressa in diretta : 'La devi smettere' : Altissima tensione su Sky Sport tra Luciano Spalletti e Fabio Caressa nel post-partita di Fiorentina-Inter, finita tra i veleni per un controverso rigore che ha permesso ai viola di pareggiare al 101'. Quando l'allenatore ...

Fiorentina vs Inter - Spalletti infuriato con l'arbitro per il rigore : Fiorentina vs Inter : cronaca del secondo tempo Dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo di Fiorentina vs Inter il Var richiama attenzione dell'arbitro, per tocco di mano in area della ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : 'Arbitro senza spessore. Era petto : l'abbiamo visto tutti' : Nonostante il consulto VAR, l'Arbitro ha confermato la sua decisione iniziale scatenando la rabbia di Luciano Spalletti: "La cosa è chiara " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport -. È ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Abbiamo visto tutti che non era rigore” : FIORENTINA INTER 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: “Abbiamo visto tutti che non era rigore quello finale di D’Ambrosio. Non potrebbe essere nulla: quello è, è petto. Altrimenti torniamo ai due polpastrelli della partita d’andata. Vogliamo andare a […] L'articolo Fiorentina-Inter, Spalletti: ...