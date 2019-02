Inter | nuova puntata del caso Icardi | lettera all' Inter pubblicata su Instagram

Facebook testa una nuova Interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie : Facebook sta testando una nuova interfaccia chiara ispirata al Material Design e permette di condividere gli eventi attraverso le Storie. L'articolo Facebook testa una nuova interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie proviene da TuttoAndroid.

Tutta la rabbia di Marotta : il suo sfogo è il manifesto della nuova Inter : La Gazzetta dello Sport torna sui fatti di Fiorentina-Inter e spiega come Marotta abbia reagito in modo fermo al torto subito. 'Una notte per pensare ancora, provare a far sbollire la tensione e preparare la risposta. ...

Reggio Calabria : presentata la nuova proprietà della Viola Basket - la Mood Project [FOTO e InterVISTE] : Alla presentazione sono intervenuti: il Consigliere Comunale Delegato allo Sport Giovanni Latella per i consueti saluti istituzionali, Andrea Gotti, Alessandro Menniti e l'avv. Giuseppe Lopresti in ...

L’Interprete di Elton John in Rocketman di Dexter Fletcher parla in una nuova clip : “È difficile cantare in quel modo” : Rocketman di Dexter Fletcher racconta la vita di Elton John con un particolare focus sugli anni in cui l'autore di Candle in the wind lavorava per l'album "Honky Chateau" (1972). Il biopic arriverà nelle sale dal 30 maggio e la Paramount Pictures ha pubblicato una nuova clip dopo l'hype alimentato dal trailer caricato in rete nel mese di ottobre. L'attore Taron Egerton, nel ruolo della rockstar britannica, ha confessato di non aver mai ...

Lo store di Samsung cambia nome e diventa Galaxy Store - con una nuova Interfaccia : Alla vigilia del Galaxy Unpacked, nel quale saranno presentati i nuovi Galaxy S10, Samsung cambia nome al proprio app Store, che diventa Galaxy Store. L'articolo Lo Store di Samsung cambia nome e diventa Galaxy Store, con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

La nuova versione di Samsung Internet Beta introduce la One UI e altre novità : La nuova versione Beta di Samsung Internet Browser introduce l'interfaccia One UI e altre novità. L'articolo La nuova versione di Samsung Internet Beta introduce la One UI e altre novità proviene da TuttoAndroid.

La percezione di Spalletti : può essere l'inizio di una nuova Inter : La Gazzetta dello Sport parla della vittoria dell'Inter contro la Sampdoria e racconta della soddisfazione di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha spiegato come stia nascendo qualcosa di nuovo. 'Questa era ...

F1 - Vettel si Interroga sul nome della sua nuova Ferrari : “ecco come potrei chiamarla quest’anno” : Solito attribuire un nome alla sua monoposto, Vettel pare avere già un’idea in mente per la SF90 La presentazione della nuova Ferrari è ormai in archivio, il team di Maranello ha mostrato al mondo la SF90 e adesso la spedirà a Barcellona per la prima sessione di test del 2019. Un appuntamento importantissimo per Sebastian Vettel, impaziente di scoprire il potenziale della propria monoposto e il livello della concorrenza. interrogato ...

Nuova Land Rover Defender : svelati gli Interni del mitico fuoristrada inglese [GALLERY] : L’attesa Nuova generazione del mitico fuoristrada britannico mostra in anteprima le forme dei suoi interni La Nuova generazione della Land Rover Defender attesa per il 2019 sta lasciando con il fiato sospeso gli appassionati dell’off road considerando che la precedente versione è uscita di scena nel 2016, lasciando un grande vuoto nel segmento dei 4×4. Dopo essere stata immortalata completamente camuffata durante i difficili test su ...

Mercedes-Benz Classe S - Uno sguardo agli Interni della nuova generazione : A distanza di qualche settimana dallultimo avvistamento in Scandinavia della futura generazione della Mercedes-Benz Classe S, i nostri fotografi hanno immortalato nuovamente un prototipo dellammiraglia tedesca durante una fase di messa a punto, fornendoci un inedito sguardo dellabitacolo, che lascia intravedere alcuni elementi caratteristici. Nonostante una versione aggiornata sia stata presentata solamente nel 2017, il salto generazionale ...

La Banca centrale della Nuova Zelanda non tocca i tassi di Interesse : La Reserve Bank of New Zeland ha mantenuto il costo del denaro al minimo storico dell'1,75%, per la quindicesima riunione consecutiva. La decisione è stata in linea con le aspettative del mercato.La mossa della Banca centraleL'ultimo ritocco da parte del board neozelandese avvenne a novembre 2016, quando ci fu una riduzione del tasso dello 0,25%. Nel corso degli ultimi 22 meeting di politica monetaria, la Banca centrale ha ridotto 6 volte il ...

TIM lancia una nuova offerta con 40 GB di Internet e minuti e SMS illimitati attivabile online : TIM presenta la nuova offerta TIM Limited Edition online 40, attivabile esclusivamente online con il primo mese in regalo e il costo di attivazione. L'articolo TIM lancia una nuova offerta con 40 GB di Internet e minuti e SMS illimitati attivabile online proviene da TuttoAndroid.

Papua Nuova Guinea - polizia Interroga un sospettato minacciandolo con un serpente : Soltanto molte ore dopo il capo della polizia indonesiana si è scusato. "Prenderemo provvedimenti disciplinari in caso di violazioni", ha detto. "Il serpente comunque non era velenoso e quindi il ...

Ad Appiano si capovolge il mondo : la nuova Inter nasce sotto il segno del Toro : Si capovolge il mondo in casa Inter, l'argentino di riserva si prende tutto. Il suo primo gol in trasferta da quando è in nerazzurro porta la prima vittoria in campionato del 2019, chiude la crisi, ...