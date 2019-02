Inter | la Champions spinge i ricavi da sponsor e diritti tv

Inter con i nervi Champions tra Var - nonnismo e Icardi : Icardi non ha giocato le ultime partite e non giocherà le prossime perché è in rotta col mondo Inter. Il club non prevede al momento alcun consulto con specialisti stranieri e nemmeno una nuova ...

Hearthstone : l'HCT WInter Championship inizierà questa settimana : l'HCT Winter Championship inizia giovedì 28 febbraio con 16 dei migliori giocatori di Hearthstone del mondo (a rappresentare Americhe, Asia Pacifica, Cina ed Europa) che si affronteranno alla Blizzard Arena Los Angeles. I concorrenti sperano di assicurarsi uno dei quattro posti rimanenti all'HCT World Championship di aprile, oltre naturalmente a una fetta del succoso montepremi da 250.000 dollari e all'ambito titolo di HCT Winter Champion.I fan ...

Inter - furia Spalletti : "Due punti persi". La corsa Champions ora è più aperta : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

L’Inter di Spalletti è pronta a sfidare i cugini rossoneri in zona Champions : L’Inter va a Firenze, ma nella testa di Spalletti resta il Milan a -1 punto. Stasera dall’Inter serve una risposta al Milan forte, e non solo perché è più forte l’impegno: in trasferta,e la Fiorentina non ha per caso 14 punti più dell’Empoli.Serve un messaggio di continuità: la chiave d’accesso alla rincorsa usata dai rossoneri da quando è iniziato il 2019. In sei partite, due pareggi e quattro vittorie. Tre consecutive: la stessa ...

Godin e Rakitic potrebbero essere i primi tasselli di Marotta per un'Inter da Champions : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Archiviata la qualificazione agli ottavi di Europa League, i dirigenti sono nuovamente al lavoro e presto potrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale. Si tratta del centrale uruguaiano, Diego Godin, per cui la trattativa è a buon punto e lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ieri prima del ritorno contro il Rapid Vienna ha confermato ...

Inter - mercato da Champions : Rakitic dopo Godin : MILANO - Gira e rigira si torna lì, alla Champions League . Quella persa in questa stagione 'per quel centimetro in più che forse potevamo fare per la qualificazione agli ottavi, visto che avevamo ...

Inter - Marotta : «Ci consolideremo in Champions. È il nostro palcoscenico» : L'amministratore delegato dell'area Sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato la stagione dei nerazzurri a margine del cda

Champions - Simeone il filoInterista che vuol far lo sgambetto alla Juve : E nel frattempo è diventato l'allenatore più pagato in attività al mondo, col giallo: l'Atletico infatti non conferma ma il prolungamento di Simeone fino al 2022 sarebbe da 24 milioni netti a ...

Milan - Scaroni : 'Scudetto? A noi Interessa la Champions' - : 'Il Milan oggi è in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di calcio e il nostro amministratore delegato Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli ...

Corsa Champions - Ferrara : “l’Inter rischia” : “Il vero campionato è proprio la Corsa Champions, qualcosina può rischiare anche l’Inter. C’è una battaglia interessantissima. In questo momento il Milan mi ha fatto un ottima impressione, si vede che i ragazzi seguono il giocatore e sono contento per Gattuso che una domenica sì e una no veniva messo in discussione, e non era facile. E’ riuscito in mezzo a mille difficoltà a creare un gruppo che lo sta ...

Inter - ecco la differenza dei ricavi tra Champions ed Europa League : In casa Inter si pensa già alla prossima stagione, almeno in termini economici. Il Corriere dello Sport spiega che in merito ai ricavi, con la qualificazione in Champions League la previsione delle 'revenues' toccherebbe quota 400 milioni di euro, mentre in caso di Europa League scenderebbe a 340.

Berti : “Milan in Champions? di sicuro l’Inter sarà un gradino avanti” : Nicola Berti intervistato alla Gazzetta dello Sport spiega come l’Inter è e rimarrà sul podio per il terzo posto.Anche oggi, trentanni dopo, non si perde in diagonali difensive o dubbi. Sui nerazzurri sembrano addensarsi nubi, lui vede ottimista solo la porta, l’obiettivo finale:«La situazione non è complicata. La squadra è forte, gli uomini ci sono, questa squadra ha un’impronta importante. Sono venuti a mancare i risultati e quindi si ...

Inter o Milan : chi finirà davanti? Chi si qualificherà in Champions League? : Dietro Juventus e Napoli in fuga si accende la bagarre per la corsa alla Champions con almeno sei squadre coinvolte per due posti. E con la crisi dell'Inter e la striscia positiva del Milan si ...

Inter imbarazzante - adesso anche il quarto posto può diventare una chimera : corsa bellissima per la Champions mentre la Juventus scricchiola : Con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta si conclude la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Partiamo dalla capolista, la Juventus è in grossa difficoltà ed incredibilmente deve fare i conti con problemi di rosa. Nell’anticipo del sabato è arrivato solo un pareggio nella partita contro il Parma, solo un grande Cristiano Ronaldo ha evitato la ...