Inter | Icardi boom | Maurito rompe il silenzio e fa molto rumore!

Inter - Icardi scrive una lettera al club : "Amo questi colori ma..." : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa ancora una volta sui social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: "Amo questi colori, è nei momenti ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad Interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - France Football attacca : "Icardi agli ordini di Wanda" : Wanda Nara. Getty if, utag_data.switchAdv2017 == false - - typeof, utag_data.switchAdv2017, == "undefined", { jQuery, "#rcsad_Bottom1",.after, ' ',; } Di Wanda Nara e Mauro Icardi si parla anche fuori ...

Mauro Icardi - arriva il padre dall'Argentina per consolarlo : come passa il suo tempo lontano dall'Inter : Qui si parla di un argomento inedito, del quale non ha ancora discusso nessuno: il caso-Icardi. A tal proposito tutti hanno la loro opinione, che non è neppure un' opinione, semmai, per molti, una certezza: «Icardi è uno stronzo perché non gioca più» e «fa i capricci come i bambini» e «con quello st

Inter : Marotta starebbe pensando a Lewandowski per il dopo Icardi : La situazione di Icardi resta quantomai nebulosa, ma più ci si allontana dall'inizio della crisi più si fa concreta la separazione fra il bomber di Rosario e la società nerazzurra. I segnali, seppur pochi, vanno Interpretati, e quelli che filtrano dall'entourage del giocatore non sono bellicosi, ma non aprono nemmeno a una tregua. I contorni del mosaico si stanno cominciando a definire, le tessere sono fatte dalle dichiarazioni di Wanda dal ...

Spalletti : "Icardi? Non parlo più di chi non viene in campo e non ha a cuore le sorti dell'Inter" : Luciano Spalletti dopo aver teso la mano pubblicamente a Mauro Icardi per tre volte in altrettante vigilie, sceglie di cambiare strada. Non fa passi indietro. Decide però di chiudere la porta all'...

Champions in eredità : per Spalletti - Icardi e Perisic ultimi tre mesi all'Inter : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Si profilano tre mesi intensi in casa Inter . Perché, a ben guardare ...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...