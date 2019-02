Intelligenza Artificiale | Italia si candida a hub europeo ricerca

Intelligenza Artificiale e etica - il punto di vista di AIxAI : Roma,, askanews, - L'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale, AIxAI, ha fornito il proprio contributo a commento della bozza delle linee guida etiche per la realizzazione dei un'...

Come l'Intelligenza Artificiale rivoluzionerà il sistema sanitario : Da una prevenzione puntuale a una diagnosi più rapida e precisa, combinando dati e monitorando in tempo reale. L'AI sta già cambiando il nostro modo di curarci, ecco cosa ci aspetta nel futuro ...

Come l’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà il sistema sanitario : L‘intelligenza artificiale (AI) non è un’idea nuova, ma è solo negli ultimi anni che la nostra tecnologia ha raggiunto il punto in cui ha usi pratici. Siamo molto lontani dalla vera intelligenza artificiale Come i robot e i computer che vediamo nei film di fantascienza, ma siamo almeno in un luogo dove l’AI può superare gli esseri umani in certi compiti e settori Come quello sanitario. Un articolo di ricerca di Accenture ha ...

L'Italia si candida a ospitare l'hub dell'Intelligenza artificiale : L'Italia si candida a ospitare in una citt meridionale dell'ex 'Magna Grecia' l'hub del futuro laboratorio per l'intelligenza artificiale Claire, Confederation of Laboratories for Artificial ...

40 Data scientist - algoritmi e Intelligenza artificiale. Parte Illimity - la nuova banca di Passera : Sarà che fino a qualche mese fa questo era il quartier generale di Amazon in Italia, ma nella sede di Illimity, la nuova banca nata dall'iniziativa di Corrado Passera, ex ad di Intesa Sanpaolo ed ex ministro dello Sviluppo economico, si respira un'aria tecnologica. In effetti, non sembra proprio di essere dentro un istituto di credito, persino in questo che è una vera singolarità perché non avrà neppure uno ...

L’Intelligenza Artificiale migliora l’efficienza dei parchi eolici e ottimizza la gestione dell’energia pulita : Google ha messo la sua Intelligenza Artificiale al servizio dei parchi eolici, per ottimizzare la gestione dell’energia prodotta dal vento. È l’ennesimo esempio di quanto la tecnologia possa essere utile al servizio dell’ambiente. Tutto parte dall’assunto che i parchi eolici negli ultimi anni sono diventati un’importante fonte di energia “pulita”, grazie anche al calo del prezzo delle turbine. Il ...

La nuova (e più avanzata) Intelligenza Artificiale che permette di modificare i volti delle celebrità : Il limite tra realtà e finzione sembra ormai essere davvero impercettibile. Basta pensare al recente fenomeno del deep fake, l’ultima frontiera tecnologica delle fake news, che consiste nella sostituzione dei volti in un video già esistente grazie a software guidati dall’intelligenza artificiale. E che ha già mietuto molte vittime tra le attrici di Hollywood, il cui viso è stato sovrapposto a quello di pornostar. E ora è arrivata ...

Stragi nelle scuole e possibili suicidi evitati grazie all’Intelligenza artificiale : Negli USA si chiude in positivo il primo bilancio sui test effettuati da tre compagnie che hanno sviluppato un sistema atto a riconoscere gli intenti omicidi o suicidi dei giovani studenti americani: il funzionamento del sistema si basa su degli algoritmi “addestrati” a capire le intenzioni dei ragazzi tramite i testi elaborati, ma anche tramite i loro post sui social network, questi dati danno indicazione su possibili casi sospetti ed in ...

Intelligenza Artificiale : investimenti Africani e trattative commerciali Cina-Stati Uniti : In questo mese, leader mondiali ed innovatori si sono radunati al settimo World Government Summit a Dubai: si è discusso di economia digitale per governare l'Intelligenza artificiale e il futuro del lavoro

Le mostre da non perdere al MAXXI : dall'Intelligenza Artificiale di "Low Form" alle foto di Pellegrin : Tre altoparlanti montati su tre bracci meccanici in movimento diffondono l'audio nello spazio: avvolti da luci bianche e blu entriamo nell'intimo di una conversazione parallela che continua, davanti a noi, su uno sfondo psichedelico e colorato. Sono tre giovanissimi, l'italiano Emilio Vavarella e il duo composto dall'americano Zach Blas e dall'australiana Jemima Wyman, a darci il benvenuto, con le loro installazioni, a nostra visita al MAXXI di ...

Aviazione : Intelligenza Artificiale contro stanchezza piloti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Fintech : l'Intelligenza Artificiale è già operativa nelle banche italiane : L' Intelligenza Artificiale , IA, è già una realtà nelle banche operanti in Italia. Lo afferma l'ABI , confermando che quasi il 90% delle realtà che hanno partecipato ad una prima indagine messa a ...

Xiaomi lancia il Mi Mix 3 5G con Qualcomm e il Mi 9 con tripla fotocamera e Intelligenza artificiale : Il Mi 9 ha una batteria da 3300 mAh, con ricarica rapida wireless da 20W, la prima al mondo, con certificazione TUV Rheinland. Si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti, e completamente in 60 minuti. ...

Il contributo dell'AIxIA al dibattito sull'etica dell'Intelligenza artificiale : Secondo l'Associazione Italiana per l'Intelligenza artificiale (AIxIA), per costruire l'etica delle tecnologie di domani serve una reale e migliore comprensione di cosa sia il benessere oggi, centrata sul cittadino prima che sui dati statistici. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'organizzazione, composta da oltre mille ricercatori, studiosi e membri della società civile, che da mesi sta contribuendo alla stesura del Codice Etico europeo ...