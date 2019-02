Innovazione : da ENEA un modello per la smart city del futuro : ENEA ha sviluppato un modello di città [MOU1] del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente ...

Lavoro - 340 assunzioni in ENEA per potenziare ricerca e Innovazione : ... I nuovi assunti saranno impegnati soprattutto nei settori dell'efficienza energetica , con l'ENEA nel ruolo di Agenzia nazionale, dell'economia circolare, delle tecnologie energetiche e della ...

ENEA : 340 assunzioni per potenziare ricerca e Innovazione : Sono 340 i giovani ricercatori e tecnologi che hanno preso servizio in ENEA negli ultimi sei mesi, la maggior parte laureati in discipline scientifiche e oltre il 40 per cento donne; le assunzioni sono tutte a tempo indeterminato e vanno a potenziare i 14 tra centri e grandi laboratori di ricerca dell’ENEA presenti sul territorio nazionale, oltre ai 16 uffici territoriali di consulenza su efficienza energetica e pianificazione ...

Innovazione : studio ENEA apre nuove prospettive per la produzione di gomma naturale : Uno studio ENEA, pubblicato sulla rivista internazionale BMC Genomics, apre nuove prospettive per la produzione anche in Europa della gomma naturale, una materia prima di particolare rilievo tecnologico e commerciale, che non può essere sostituita con quella di sintesi artificiale in numerose applicazioni. Negli ultimi anni, è emerso un forte interesse per l’individuazione e lo studio di nuove specie vegetali in grado di produrre questo ...

Innovazione : nasce un polo di eccellenza internazionale su fusione e radiofarmaci nel centro ENEA del Brasimone : Creare un polo scientifico di eccellenza internazionale sulle tecnologie per la fusione e per la produzione di radiofarmaci destinati alla diagnosi e alla terapia dei tumori. È uno dei punti cardine del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana ed ENEA firmato oggi nel sito del Brasimone, sull’Appennino tosco-emiliano, a 60 chilometri da Firenze e Bologna, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare il know-how e le grandi ...

Innovazione : il sito ENEA del Brasimone si rifà il look. Diventerà un polo di ricerca internazionale : Nel prossimo futuro, il Centro Ricerche ENEA del Brasimone sarà convertito in un polo internazionale nel campo dello studio sulla fusione nucleare per la produzione di energia "pulita", con un focus ...