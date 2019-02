Infortunio Ronaldo | il portoghese recupera per la gara contro il Napoli

Infortunio Ronaldo - ora c’è la conferma : ci sarà per Napoli-Juve? : Infortunio Ronaldo- Cristiano Ronaldo, dopo il match di campionato contro il Bologna ha accusato una forte contusione alla caviglia. Una lieve botta che potrebbe costringere il portoghese ad alzare bandiera bianca in vista della super sfida del San Paolo contro il Napoli. L’attaccante portoghese, di fatto, potrebbe esser risparmiato da Allegri soprattutto a pochi giorni […] More

Le notizie del giorno – L’addio di Icardi - l’Infortunio di Ronaldo e la cessione della Samp : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, i nerazzurri sono in difficoltà nel campionato di Serie A e rischiano di rimanere fuori dalla corsa alla Champions Leagueconsiderando il momento di forma non entusiasmante e le dirette inseguitrici che sembrano in grande spolvero. Nel frattempo a tenere banco è sempre più il caso Icardi, ormai ci sono pochi dubbi è rottura definitiva con l’attaccante ...

Infortunio Ronaldo - arriva il verdetto : ci sarà contro il Napoli? : Infortunio Ronaldo- Buone notizie per Massimiliano Allegri, il quale in vista del match di campionato contro il Napoli potrebbe contare su Cristiano Ronaldo. Nessuna lesione per l’attaccante portoghese, il quale, però, potrebbe restare a riposo a prescindere da tutto, soprattutto in occasione della super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri valuterà il da […] L'articolo Infortunio Ronaldo, arriva il ...

Juventus - Ronaldo salta Napoli? «Infortunio alla caviglia - è a rischio» : Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: «Sono previsti - informa la Juventus -...

Infortunio Ronaldo - Juve in ansia : CR7 a rischio per il Napoli : Infortunio Ronaldo – Dopo le buone notizie degli infortunati ristabiliti in difesa, per Massimiliano Allegri è arrivata un’altra brutta notizia. Cristiano Ronaldo non è al 100% e il portoghese potrebbe saltare la sfida di Napoli. L’ex giocatore del Real Madrid si è fatto male al Dall’Ara nella partita fuori casa contro il Bologna di Mihajlovic, […] L'articolo Infortunio Ronaldo, Juve in ansia: CR7 a rischio per il ...

Infortunio Ronaldo - si ferma il portoghese : ecco il comunicato ufficiale : Infortunio Ronaldo – Proprio a pochi giorni dalla gara contro il Napoli, arriva il comunicato che nessun tifoso della Juventus avrebbe mai voluto leggere. Cristiano Ronaldo, infatti, ha rimediato un colpo nella gara vinta di misura contro il Bologna, che l’ha costretto a saltare la seduta odierna di allenamento. Nel match vinto contro il Bologna, CR7 […] More

Infortunio Ronaldo - Juventus in ansia per l’attaccante portoghese : Infortunio Ronaldo – Juventus in ansia per le condizioni dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il portoghese è sembrato sottotono nelle ultime partite, in particolar modo nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il portoghese deve fare i conti con un problema alla caviglia sinistra, il calciatore si è allenato a parte e verrà sottoposto a controlli entro le prossime ore. Ronaldo dovrebbe quindi saltare il big ...

Infortunio alla caviglia per Cristiano Ronaldo - in forse per Napoli : Dolore o pretattica? Infortunio alla caviglia in allenamento per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha accusato un dolore alla caviglia sinistra, ed è in dubbio per la trasferta di Napoli. sarà sottoposto ovviamente a una serie di accertamenti. Non sappiamo se si tratti o meno di pretattica. Di certo per la Juventus la partita più importante della stagione non è quella di domenica prossima al San Paolo, bensì quella di martedì 12 marzo ...

Ronaldo - allenamento personalizzato : Infortunio o precauzione? I dettagli : Ronaldo – Cristiano Ronaldo non ha corso con il resto del gruppo durante la seduta odierna al Training Center della Continassa. Leggi anche: Salah-Juventus, clamorosa indiscrezione: l’egiziano si avvicina ai bianconeri Ronaldo si allena a parte L’attaccante portoghese ha svolto un allenamento personalizzato, ma non è a rischio per i prossimi impegni della Juventus: dietro la scelta c’è […] More