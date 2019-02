In gravidanza | la caffeina può attraversare la placenta

Caffeina e teina in gravidanza rappresentano un rischio per il feto : Che un’assunzione incontrollata di Caffeina durante la gravidanza possa avere effetti negativi sul feto è ormai risaputo. Tuttavia nella maggior parte degli studi finora condotti non è stata presa in esame un’altra sostanza eccitante presente nel tè e analoga alla Caffeina: la teina. Ad accorgersi di questo vuoto è stato un gruppo di ricercatori guidato da L. Chen, dello University College di Dublino, che ha condotto uno studio pubblicato su The ...