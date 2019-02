In arrivo dei massicci cambiamenti per il loot di Anthem

Napoli-Juventus - allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri : NAPOLI JUVENTUS, allerta – Da tempo a Napoli quella contro la Juventus è la sfida più sentita, in campionato, dell’anno. Talmente attesa dal popolo azzurro che spesso, negli ultimi tempi, è stata anche partita a rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico. Qualche anno fa Antonio Conte denunciò il tiro di sassi da parte di […] L'articolo Napoli-Juventus, allerta sicurezza in città per l’arrivo dei bianconeri proviene da Serie A News ...

Fortnite Stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

Game of Thrones 8 : in arrivo una versione speciale dei biscotti Oreo - : Una notizia che farà felici tutti coloro che amano sgranocchaire qualcosa duranta la visione de Il Trono di Spade : è in arrivo una versione speciale dei biscotti più famosi al mondo. Scopri di più.

Concorso al ministero dei beni culturali : in arrivo le prime 1000 assunzioni : Tra i concorsi pubblici attesi nel 2019 c'è sicuramente quello previsto al ministero per i beni e le attività culturali. Considerando che l'ultima legge di bilancio ha disposto che entro il 2021 al MiBAC ci saranno circa 6.000 nuove assunzioni, ci si dovrà adoperare al fine di introdurre nuove risorse per rafforzare e supportare il personale già di servizio e per sostituire quello uscente: secondo i pronostici, infatti, ci sarà un vero e proprio ...

Anthem presenta la roadmap dei contenuti in arrivo nei prossimi 90 giorni : Anthem è finalmente disponibile, e ora che i giocatori si sono riversati nei server di gioco, BioWare ha condiviso ulteriori informazioni sui nuovi contenuti che saranno introdotti nel mondo di gioco da qui ai prossimi 90 giorni.Come riporta VG247.com, entro la fine del mese i giocatori otterranno tre nuovi eventi nella modalità Esplorazione Libera: Outlaw Outrage, There Be Giants e Shaper Surge. A marzo, inoltre, giungerà l'Atto 1: Echi di ...

Ritardi in vista per le API dei messaggi RCS attese finora con l’arrivo di Android Q : La disponibilità delle nuove API per i messaggi RCS potrebbe essere ancora lontana. attese con Android Q, potrebbero subire dei Ritardi stando a un commit trapelato in queste ultime ore. L'articolo Ritardi in vista per le API dei messaggi RCS attese finora con l’arrivo di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Maltempo in arrivo al Centro Sud : FS attiva la preallerta dei piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, sabato 23 febbraio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni. I servizi commerciali potranno essere eventualmente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ...

In arrivo il Pecorino Day a sostegno dei pastori. Ecco gli appuntamenti : Grazie all'iniziativa degli allevatori e degli agricoltori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, nei mercati italiani si svolgerà il Pecorino Day . La giornata ha l'obiettivo di ...

Due nuovi marchi ci confermano l’arrivo dei misteriosi LG G8s e Huawei P Smart X : LG G8s e Huawei P Smart X sono i nomi di due misteriosi Smartphone che potrebbero essere annunciati al Mobile World Congress 2019 L'articolo Due nuovi marchi ci confermano l’arrivo dei misteriosi LG G8s e Huawei P Smart X proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView in arrivo con 4-64 GB e 6-128 GB di memoria - a seconda dei paesi : Un tweet di Nokia annuncia che lo smartphone Nokia 9 PureView sarà disponibile per l'Asia e per alcuni paesi dell'Europa dell'Est (Polonia, Ungheria, Romania) nelle varianti con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà disponibile negli Stati Uniti. L'articolo Nokia 9 PureView in arrivo con 4-64 GB e 6-128 GB di memoria, a seconda dei paesi ...

Reggio Emilia - nasconde il corpo della madre per prendere la pensione : si suicida all'arrivo dei carabinieri : Una storia all'insegna della disperazione, quella che arriva dalla provincia di Reggio Emilia , a Cadelbosco, dove un uomo di 53 anni ha nascosto per mesi il corpo privo di vita della madre , per non ...

Utenti WhatsApp membri dei soli gruppi ritenuti interessanti : aggiornamento in arrivo : Potrebbero essere più vicine di quanto si immagini alcune novità riguardanti WhatsApp, con cui effettivamente l'esperienza di utilizzo della nota applicazione potrebbe migliorare notevolmente per il pubblico. Mi riferisco ad una nuovissima funzionalità, in grado di andare oltre quanto riportato nella giornata di ieri dal punto di vista estetico. Cerchiamo dunque di capire oggi 13 febbraio cosa sia lecito attendersi, soprattutto per coloro che ...

Belgio - niente voli in partenza e in arrivo per uno sciopero dei controllori : Il 13 febbraio nessun aereo potrà partire dal Belgio o atterrarvi per uno sciopero generale dei controllori di volo. Lo ha annunciato Skeyes, l'impresa incaricata del controllo del traffico aereo, che ...

Applausi per 'La paranza dei bambini' di Saviano-Giovannesi - premio in arrivo? : Applausi per il film di Claudio Giovannesi La paranza dei bambini passato oggi in concorso al festival di Berlino e molto applaudito. Tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano che ne ha curato ...