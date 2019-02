Il successo di Vanity Fair Cinema

vanityfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Si è conclusa la quinta edizione diin collaborazione con SkyOscar® (dal 15 febbraio al 3 marzo sul canale 304 di Sky che quest’anno amplia la sua offerta con tantissimi nuovi contenuti) dedicata ai leggendari Academy Awards®.La due giorni si è tenuta il 23 e il 24 febbraio, presso The SpaceOdeon di Milano dove il pubblico ha potuto vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, le 8 pellicole candidate all’Oscar® nella categoria «Miglior Film»: Black Panther, Bohemian Rhapsody, Green Book, Roma, Vice, BlackKklansman, La favorite, A Star is Born.L’iniziativa ha ...

Lamartaconti : Le più note Riviste di moda tra Storia e scandali - livingadamis : Un pieno di celebs all'esclusivo #WomenInHollywoodParty firmato Vanity Fair e Lancôme nella settimana degli #Oscars… - RaffaCarraFan : RT @raffaella: Tanti auguri al nuovo Direttore di Vanity Fair Italia di un grande successo!!! -