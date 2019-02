ilpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ilall’agricoltura del, George Eustice, si èperla decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che eradal 2015, ha detto

patriziarutigl1 : RT @ilpost: Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare i… - ilpost : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di… - vitoperrino : Io la #Pesce la salvo , come sottosegretario all'agricoltura si da un gran da fare e ci capisce pure... merce rara… -