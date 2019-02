Il Segreto Anticipazioni 1 marzo 2019 | Antolina dice ad Amancio che sposerà Isaac

Anticipazioni - Il Segreto torna in onda martedì sera su Rete 4 : Elsa trova una lettera : Le Anticipazioni de Il Segreto della settimana che va dal 3 e all'8 marzo rivelano una bella notizia per i fan della serie iberica. Dopo la sospensione del serale del 25 febbraio, che ha scatenato numerosi malumori tra gli appassionati, Mediaset ha deciso di riproporre il gradito appuntamento su Rete 4 nella giornata del 5 marzo. La prossima settimana le vicende di Puente Viejo torneranno in onda a partire dalle ore 21:30 circa e proseguiranno ...

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas Forrester torna e porta con sé un Segreto : Le anticipazioni americane di Beautiful continuano ad essere ampiamente caratterizzate dalla storyline relativa alla paternità di Beth/Phoebe con tutte le conseguenze ad essa legata. Tuttavia, va precisato che le novità delle prossime puntate saranno molto numerose e porteranno in scena possibili ritorni di fiamma - come nel caso di Bill Spencer e Katie Logan - o la riapertura della Spectra Fashions su esplicita richiesta di Wyatt. Inoltre ...

Una Vita Anticipazioni 28 febbraio 2019 : Arturo rivela a tutti il Segreto di Susana e Simon : Il Colonnello colpisce duramente la sarta di Calle Acacias, rivelando a tutti che Simon è suo figlio.

Anticipazioni Il Segreto - 4-10 marzo : una telefonata inquietante : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: la scoperta di Elsa Il Segreto va in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 4 al 10 marzo svelano che Saul andrà a cercare Donna Francisca e Raimundo. Il giovane finora è rimasto nascosto per cercare le prove per incastrare il fratello Prudencio. Saul torna dal suo viaggio senza aver scoperto nulla di rilevante. ...

Anticipazioni Il Segreto : Raimundo litiga con Maria a causa di Fernando : I colpi di scena nella famosa telenovela iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra non finiscono mai. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra, litigherà con Maria Castaneda a causa di Fernando Mesia. L’ex locandiere farà arrabbiare la nipote, perché si rifiuterà di vendere i terreni della moglie Francisca Montenegro su consiglio del ...

Anticipazioni Il Segreto : il Guerrero chiede alla moglie di agire a favore di Elsa : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” prodotto da Boomerang Tv non smettono di appassionare. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che Elsa Laguna si troverà per l’ennesima volta in difficoltà per colpa di Antolina. La figlia del defunto Amancio sarà costretta a rifugiarsi nelle boscaglie di Puente Viejo, per essersi impossessata dei risparmi di Matias e Marcela. Isaac ...

Il Segreto Anticipazioni : RAIMUNDO non vuole pagare il riscatto di EMILIA e ALFONSO : Nei futuri episodi de Il Segreto è in arrivo un’inattesa decisione di RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra): se ci avete letto in precedenza, sapete già che l’anziano avrà presto a che fare con il rapimento della figlia EMILIA (Sandra Cervera) e del genero ALFONSO (Fernando Coronado) ma, inaspettatamente, non sembrerà disposto a fare il massimo per salvare la vita dei suoi cari. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 4-10 marzo 2019 : Antolina Si Suicida! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 4 marzo a domenica 10 marzo 2019: Telefonata inquietante per Severo! Antolina si toglie la vita! Anticipazioni Il Segreto: Saul si rivela a Fernando e lo mette alle strette: vuole sapere la verità sulle sparizioni di Francisca e Raimundo! Isaac comunica ad Antolina le sue intenzioni: non vuole sposarla. E lei decide di togliersi la vita! Grandi colpi di scena ci aspettano nei prossimi episodi ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC e ELSA sono alleati? : Strane e impreviste “alleanze” in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! Se ci avete letto in precedenza, sapete già che ELSA Laguna (Alejandra Meco) verrà cacciata dalla locanda di Matias (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes) perché ruberà loro 500 pesetas. Da questo momento in poi, la storyline che ha come protagonista la giovane Laguna avrà parecchi colpi di scena… Le anticipazioni segnalano che ELSA, dopo aver ...

Il Segreto Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Elsa riabbraccia suo padre Amancio : La Laguna riabbraccia il suo amato padre dopo averlo creduto morto per tutto questo tempo. La ragazza dovrà però fare i conti molto presto con una terribile verità.

Beautiful Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Katie convince Wyatt a mantenere il Segreto di Bill : La Logan spinge il suo compagno a mantenere il segreto di Bill e lasciare che sua nipote Hope renda felice Liam.

Anticipazioni Il Segreto : Consuelo annuncia la sparizione di Elsa : Gli intrighi e i colpi di scena nella soap opera “Il Segreto” sono sempre numerosi. Nelle prossime puntate italiane, uno strano furto avvenuto alla locanda dei Castaneda sarà al centro delle trame. Le Anticipazioni rivelano che la malvagia Antolina approfitterà dell’imprevisto per vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac, per sbarazzarsi una volta per tutte della rivale in amore, farà ricadere su di lei i sospetti del furto. Purtroppo la ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Adela rientra a casa, ma continua a non dire nulla sulle sue condizioni di salute… Elsa Laguna e il padre Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla… Donna Magdalena scompare nel nulla e don Berengario è in ansia… Fernando salva Raimundo… ma come mai? CARLOS SERRANO è Fernando Mesia a Il SEGRETO / Copyright foto: MEDIASET e ...