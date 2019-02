Il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano | video in Cosa c’è dall’altra parte

Il ritorno di Lele Spedicato sul palco con i Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroE Lele fu. Il 14 febbraio, all’RDS Stadium di Rimini, il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato è tornato sul palco, alla musica, agli applausi, durante la prima tappa dell’Amore Che Torni Tour 2019 nei palazzetti. È stata un’apparizione breve la sua – i medici si sono raccomandati di ...

Testo di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - nuovo singolo per il ritorno di Lele Spedicato : A pochi giorni dal rilascio, arriva il Testo di Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro, scritto da Giuliano Sangiorgi per il ritorno di Lele Spedicato dopo il dramma dell'emorragia cerebrale. Il brano sarà in radio dal 15 febbraio e arriva nel bel mezzo della tournée che il gruppo terrà nei palasport e che è stata rimandata proprio per consentire la completa ripresa del chitarrista che il 17 settembre è stato colpito da questo gravissimo ...

Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi : “Volevo annullare il tour - senza di lui sarebbe stata la fine” : Sarà sul palco dell'Amore Che Torni tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni, Lele dei Negramaro, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione. Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo al nuovo tour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere a Lele di riprendersi e parteciparvi. senza di lui, se non ...