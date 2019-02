Il ragazzo che catturò il vento | trama e cast del film su Netflix

termometropolitico

(Di giovedì 28 febbraio 2019) IlcheildelsuNel mese di marzo 2019, la più nota piattaforma di streaming planetariaha intenzione di proporre per i suoi utenti un catalogo di nuovioriginali assai ricco. Il primo di essi sarà Ilcheil(titolo originale: The Boy Who Harnessed the Wind), pellicola di genere drammatico che sarà disponibile a partire dal 1° marzo.Lungometraggio della durata di 113 minuti, vede l’esordio alla regia dell’attore Chiwetel Ejiofor, il quale ha al tempo stesso scritto anche la sceneggiatura e che, nel, interpreta il co-protagonista.Ilcheil: LaIlè tratto da una storia vera, basata sul libro autobiografico The Boy Who Harnessed the Wind – pubblicato nel 2009 dallo scrittore e inre malawianoWilliam Kamkwamba -.La ...

Linkiesta : Dire a una madre che subisce atti di razzismo a causa dell’adozione di un ragazzo nero che “deve rispettare il biso… - matteosalvinimi : Domenica non c'è solo la Sardegna: a Bari si vota per le primarie per il sindaco. Dalle 8 alle 21 alla Fiera del Le… - GiuseppeConteIT : Da questa mattina sono in costante contatto con la @DPCgov per monitorare l’ondata di maltempo che ha colpito il Pa… -