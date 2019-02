Il principe William accusa i club di calcio | “calciatori trattati come asset finanziari”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La stagione per le squadre diè entrata ormai nella fase decisiva. Nel frattempo il, presidente della Football Association, hato le società calcistiche di cinismo e di trattare i calciatorifinanziari”. E’ questo il senso del discorso al Windsor Park stadium di Belfast, durante la sua visita in Irlanda del Nord. “Alcuninon fanno nulla per la salute mentale dei propri tesserati – la denuncia del Duca di Cambridge -. Li ingaggiano, li fanno giocare, e se non sono abbastanza buoni, li scartano. Dobbiamo cambiare completamente il modo di guardare i calciatori. Molti di loro provengono da background non semplici, con questioni irrisolte. Non possono esseresemplicifinanziari”.L'articolo Ildi: “calciatori...

