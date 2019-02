Il porto in un mare di guai A Livorno azzerati i vertici

Paura a Venezia. Troppa nebbia al porto - vigilantes finisce in mare con l’auto : La macchina appartenente a una societa` di sicurezza privata che opera a porto Marghera è caduta in laguna a pochi metri dalla banchina. Lincidente, causato presumibilmente dalla scarsa visibilita` che imperversa sull’interno territorio veneziano.Continua a leggere

portofino - riaperta la strada distrutta dopo la mareggiata : Il sindaco Matteo Viacava guida, a bordo dell'auto del comune di Portofino, gli altri mezzi sul quale viaggiano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. l'assessore Giacomo Giampedrone e il ...

Roma : il precedente col porto fa tremare i tifosi - ecco perchè : Alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la Roma si prepara ad affrontare il Porto e per sfatare un tabù aperto 3 anni faSERIE A NEWS / Roma – Mancano poco più di 24 ore al grande appuntamento con la Champions League per la Roma, che ospiterà il Porto nella gara dell’Olimpico valida per l’andata degli ottavi di finale. Gli uomini di Eusebio Di Francesco intendono ripetere l’impresa ...

porto : Marega k.o per due mesi : L'attaccante - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - si è infortunato nell'ultima partita contro il Guimaraes e, come scrivono in Portogallo, sarà costretto a star fuori circa due mesi per una lesione ...

porto - infortunio per Marega : salta la doppia sfida con la Roma : Sette gol e sei assist in 18 partite di campionato, sei presenze e cinque gol in Champions League: Moussa Marega , tra i punti di forza del Porto , non prenderà parte al doppio impegno europeo contro ...

Maltempo - mare mosso a portofino : lezioni a distanza per gli studenti : A causa di vento forte e mare mosso oggi un’altra lezione si tiene all’interno del Teatrino Comunale di Portofino per i 7 giovani studenti del Borgo: lo rende noto il Comune di Portofino, sottolineando che a causa dell’isolamento forzato dovuto alla mareggiata di ottobre i giovani portofinesi seguono le lezioni in un’aula “tutta speciale, in un luogo simbolo per il paese, voluta fortemente dall’amministrazione ...

porto Cesareo. Pesca 350 ricci di mare nell'area protetta - ma viene scoperto e si becca una multa salata : I militari della Guardia Costiera di Gallipoli hanno sequestrato circa 350 ricci di mare raccolti da un Pescatore di frodo in una zona non consentita.

Morto Pawel Adamowicz - il sindaco di Danzica che diceva : «Un porto dev'essere sempre aperto per chi arriva dal mare» : «La responsabilità di quanto è accaduto è della politica» dice il Nobel Lech Walesa. «Europeo», così si definiva Pawel. E nel pieno dello scontro tra Est e Ovest sull'accoglienza invitava i migranti ...

"I veri martiri sono in mare". Incendiato il portone della chiesa che ospitò il presepe anti-aborto : È stato dato alle fiamme all"alba di oggi l"ingresso della chiesa di San Rocco a Rovereto in Trentino, che lo scorso dicembre aveva ospitato il presepe anti-abortista allestito dalle "Sentinelle in piedi"."I veri martiri sono in mare" è la rivendicazione impressa con una bomboletta spray dagli ignoti esecutori del gesto sulla facciata dell"edificio, annerita dall"incendio. Il portone della chiesa che si trova lungo corso Bettini, nel centro ...

Sea Watch - missione in mare per aiutare i 32 migranti senza porto : Tra loro tre bimbi piccoli, da due settimane in mare. Intanto prosegue la protesta contro il Decreto sicurezza. Salvini: "Solo 10 sindaci incapaci"

porto Cesareo - la neve in spiaggia e il “sea smoke” sul mare : scenario siberiano nel Salento [FOTO e VIDEO] : 1/15 Porto Cesareo ...