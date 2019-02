Il nuovo singolo di Ligabue è Polvere di stelle | al via le riprese del videoclip con i

“Hey Shawty” il nuovo singolo di Biondo da domani in radio e in digitale : Dopo l’ottimo riscontro di “Vodka” e di “Tokio Hotel”, da venerdì 1 marzo sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Hey Shawty”, il nuovo singolo di Biondo estratto dal suo ultimo lavoro discografico “EGO”, pubblicato lo scorso novembre su etichetta Sony Music. La giovane promessa della scena Rnb italiana, reduce dalla partecipazione al 69° Festival di Sanremo nella serata dei duetti al fianco di Einar, propone un brano ...

Successo per il nuovo singolo di Gianluca Capozzi 'M'annammoro ancora e te' : Dopo il grandissimo Successo del singolo "Sai", pubblicato il 23 maggio 2017 e che ha raggiunto quota 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, Gianluca Capozzi ha lanciato il 21 gennaio 2019 il nuovo inedito che s'intitola "M'annammoro ancora e te", con video ufficiale sempre su YouTube: dopo circa un mese, il nuovo singolo del cantante di origine napoletana è già un grande Successo, avendo ottenuto oltre 700mila views sulla piattaforma ...

Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” : Oh yes! The post Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” appeared first on News Mtv Italia.

Video e testo Amo Soltanto Te - il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran con la collaborazione di Tiziano Ferro : Amo Soltanto Te è il nuovo singolo di Andrea Bocelli feat. Ed Sheeran, estratto dall'album Sì. Alla canzone ha collaborato anche Tiziano Ferro ma solo alla fase di scrittura. L'artista di Latina non appare, infatti, come voce. “Ho realizzato un sogno”, scriveva Tiziano Ferro sui social nel momento del rilascio del disco Sì, di Andrea Bocelli. “Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata ...

"Nuova Ruggine" è la nuova canzone di Umberto Alongi, il primo singolo del 2019, che anticipa l'album "Se amore c'è" in stampa nel prossimo autunno. Dopo il successo di "Pura Follia" e "Il futuro si è perso" rispettivamente 1º e 2º posto in classifica emergenti e TOP20 classifica indipendenti italiana, il cantautore Umberto Alongi torna in radio con una ballad intensa che ...

Arriva l'11 febbraio "Passo dopo passo", il terzo singolo estratto dall'album "Il tempo perduto" del cantautore Maurizio Pirovano. In questo nuovo brano il musicista brianzolo indaga le contraddizioni della nostra società, sempre più dominata dai social e sempre più distante dal mondo reale. Anche questa volta emerge la capacità di Pirovano nel raccontare ...

JJ Vianello torna in radio con il nuovo singolo "La notte rosa", un brano dedicato a chi ama immergersi nel groove del soul, dello swing e del funk, ci fa fare un tuffo nel passato, facendoci rivivere le atmosfere vintage dell'Italia Anni Settanta, con un sound accurato e attuale grazie alla collaborazione di giovani e talentuosi musicisti scelti nel panorama delle ...

In tutte le radio e nei maggiori digital store Storie il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte in arte i Conte Bros

Roma - in consolle ci sono Giulia e Silvia Provvedi : 'Preparatevi al nostro nuovo singolo ' : E' passata da poco l'una quando le gemelle e fashion victim della televisione italiana, Giulia e Silvia Provvedi , giungono al Room 26 . Nella notte di venerdì 22 febbraio Le Donatella fanno tappa all'...

Ultimo : la voglia di fare musica nel nuovo singolo “Fateme cantà” : Da oggi è disponibile in digitale “Fateme cantà” (Honiro, distribuzione Believe), il nuovo singolo di Ultimo che, per la prima volta presenta un brano scritto in romanesco. Dopo aver pubblicato “I TUOI PARTICOLARI”, singolo già disco d’oro con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, Ultimo anticipa ai suoi fan questo nuovo inedito che, al suo debutto, ha già conquistato la posizione #1 su iTunes e sarà ...

“Fateme cantà” - nuovo singolo di Ultimo. Nel video c’è Venditti : Si intitola "Fateme cantà" il nuovo singolo di Ultimo, che per la prima volta presenta un brano scritto in romanesco, ora disponibile in digitale. Dopo "I tuoi particolari", già disco d'oro con cui ha partecipato a Sanremo, il cantante ha anticipato ai fan il nuovo inedito che, al debutto, ha già conquistato la prima posizione su iTunes e sarà contenuto nel disco "Colpa delle favole", in uscita il 5 aprile. Il singolo è accompagnato dal video ...

Esce il nuovo singolo di Mondo Marcio Angeli e Demoni con Mina : ... askanews, - È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali 'Angeli e Demoni', il nuovo singolo di Mondo Marcio, che vede la partecipazione straordinaria di Mina! A commento del brano Mondo ...

A sorpresa il nuovo singolo Blitz gerontoiatrico di Daniele Silvestri - risposta anziana ad Argentovivo (audio e testo) : Ci ha preso gusto il cantautore romano a sorprendere il pubblico con singoli pubblicati senza essere annunciati (o meglio, annunciati soltanto ai fedelissimi del fan club su Facebook): il nuovo singolo Blitz gerontoiatrico di Daniele Silvestri è apparso su Spotify venerdì 22 febbraio, come nuovo estratto dalla trilogia di genere che anticipa il prossimo album di inediti. Stravolgendo completamente le normali regole della pubblicazione ...

Kessisoglu & Friends per Genova in C’è da fare - 25 artisti uniti nel nuovo singolo di solidarietà (audio e testo) : Sono 25 gli artisti di Kessisoglu & Friends in C'è da fare per Genova, singolo disponibile per il download dal 22 febbraio e il cui ricavato andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto scorso e nel quale hanno perso la vita 43 persone. Il brano è scritto e composto da Paolo Kessisoglu e raccoglie una serie di big della musica italiana che hanno voluto prendere parte al progetto a ...