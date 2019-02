“Il nome della Rosa” | John Turturro tra i misteri di Eco

Chi è Greta Scarano - da “Non mentire” a “Il nome della rosa” : Dalla fiction al cinema, ecco chi è Greta Scarano. Nota soprattutto per il suo ruolo in Suburra, ha preso parte a molti film e serie ed è pronta per Il nome della rosa. Nata a Roma nel 1986, Greta Scarano è oggi una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano. La recitazione è da sempre la sua passione e vi si dedica con assoluta dedizione. Ciò le ha consentito di ottenere ruoli sia in televisione che al cinema. La 32enne ha ampiamente ...

Ronaldo il Fenomeno : “Il vero Ronaldo tra me e CR7? Diciamo che…” : Ronaldo – Luis Nazario de Lima, per tutti Ronaldo, ha parlato di, Cristiano, attaccante della Juventus, ai microfoni di Sky Sport. Il Fenomeno brasiliano non si tira indietro e incorona il portoghese come suo omonimo. Parole che faranno piacere a CR7 e a tutti i suoi fan, visto che in molti dicono che il Fenomeno […] More

Stop alle partite in caso di cori razzisti - Ancelotti conferma : “Il fenomeno va debellato - insultato anche Kean” : L’allenatore del Napoli è tornato a parlare degli insulti razzisti, confermando come la sospensione sia la soluzione più adatta “Sento dire che Ancelotti non può dire di sospendere le partite, ma giuro che non l’abbiamo mai chiesto. Forse non mi faccio capire. Abbiamo solo detto che quando c’è un insulto territoriale o razziale, ma non solo contro il Napoli, la partita deve fermarsi temporaneamente“. Marco ...

I Fatti Nostri - il programma con Giancarlo Magalli si prepara a chiudere? Lui intanto riceve un tapiro e “punzecchia” Insinna : “Il conduttore de L’Eredità? Non so il nome” : La conferenza stampa show di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, ha generato entusiasmo e polemiche. In molti hanno espresso dubbi sulle ipotesi di cancellazione di Detto Fatto e I Fatti Vostri, entrambi programmi di successo della seconda rete. Per questo motivo Striscia la notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: “Freccero ha detto che ci sono dei programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da ...