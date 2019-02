Il Nome Della Rosa cast | attori e personaggi della fiction su Rai 1

Il Nome Della rosa - la serie alla conquista del mondo : Una tempesta fragorosa di appresta a esplodere quando Guglielmo da Baskerville varca la soglia del monastero della discordia, quello che di lì a poco ospiterà un congresso in cui i francescani e i ...

“Il Nome Della Rosa” - John Turturro tra i misteri di Eco : Il capolavoro di Umberto Eco "Il nome della Rosa" arriva in tv dal 4 marzo su Rai1 con la serie evento interpretata da una cast internazionale, tra cui figurano John Turturro, Ruper Everett, Michael Emerson, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Greta Scarano, Roberto Herlitzka. L'autore del libro che ha venduto 55 milioni di copie in tutto il mondo aveva dato l'assenso a questa coproduzione principalmente italiana, di Palomar, 11 ...

Il Nome Della rosa - la serie tv : una storia d’amore nel mezzo di giallo medievale : Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un monaco ...

Rai1 : il Nome Della rosa - turturro conoscenza protegge dal potere : ROMA - Che si tratti di un prodotto di punta per la Rai lo dimostra la presenza alla conferenza stampa di questa mattina del presidente Marcello Foa e dell'ad Fabrizio Salini. Parliamo de 'Il nome della rosa', la serie tv tratta dall'omonimo best seller di Umberto Eco che, a piu' di trent'anni di distanza dal celeberrimo film con Sean Connery, arriva su Raiuno (da lunedi' 4 marzo) in quattro puntate. A ...

Il Nome Della Rosa - dal romanzo alla serie Rai voluta da Umberto Eco : “Non è solo un giallo” : Una sceneggiatura a 4 mani per una serie dal profumo globale: diretta da Giacomo Battiato, Il Nome della Rosa è una delle produzioni Rai più attese della stagione. Presente quasi tutto il cast (tranne Rupert Everett, che aveva già detto la sua sulla serie) all'anteprima mondiale della serie, che si è svolta stamane nella sede di Viale Mazzini. In sede, il regista ha dichiarato: "Il Nome della Rosa è una serie internazionale diversa da tutte ...