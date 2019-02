Il governo verso il sì ad una Tav riveduta e corretta | il piano di Conte

Il governo verso la crisi : grillini bloccano legittima difesa ed Autonomia : Un pasticcio dopo l’altro. I grillini in crisi di consensi e di nervi hanno bloccato l’iter della legittima difesa. Dopo

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit : 'verso rivolta in governo May' : ROMA, 22 FEB - Theresa May affronterà la settimana prossima la più grande rivolta nel suo Gabinetto da quando è entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un ...

Venezuela - verso la resa dei conti fra governo e opposizione. Ecco chi difende Maduro : La potenziale resa dei conti fra governo e opposizione Venezuelana potrebbe scattare sabato, quando i sostenitori dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò cercheranno di fare entrare nel Paese gli aiuti umanitari statunitensi bloccati alla frontiera con la Colombia dall'esercito. Un successo dell'iniziativa minerebbe alquanto l'autorità di Nicolas Maduro, anche perché di fatto significherebbe che l'opposizione può contare se non ...

Secondo l’Antitrust l’imposta introdotta dal governo sui “money transfer” è discriminatoria verso gli stranieri residenti in Italia : L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, nota anche come Antitrust) ha chiesto al governo di modificare la parte del decreto legge in materia fiscale del 23 ottobre 2018 che riguarda i cosiddetti “money transfer”, cioè le agenzie che si

Diciotti - Zuccaro apre fascicolo su Conte - Di Maio e Toninelli : governo indagato - verso il caos : La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per le immunità di Pa

Così il governo Salvini-Casaleggio spinge l'Italia verso Russia e Cina : Mettiamoci l’anima in pace, non ci sarà una notte in cui l’Italia uscirà dalla Ue. Siamo già immersi in quella notte. Se c’è una lezione da imparare dagli ultimi avvenimenti – Brexit, guerre informative digitali e l’avvento al potere degli avatar di Casaleggio – è che tutto è possibile. La domanda c

Salvini - M5S verso il no al processo Ora il governo è più unito che mai : Il post sul blog delle Stelle di Luigi Di Maio segna una svolta per il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. L'analisi sull'esito, deludente, delle elezioni regionali in Abruzzo è seria e approfondita Segui su affaritaliani.it

Alitalia : il governo disposto a entrare nel capitale attraverso il Mef : Il governo apre a un ingresso del Tesoro nel capitale di Alitalia. La linea emerge da un vertice tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal vicepremier M5s Luigi Di Maio e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' stata espressa la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano ...

SPAGNA VERSO ELEZIONI ANTICIPATE?/ Parlamento boccia il governo Sanchez sulla Manovra : SPAGNA, Governo Sanchez battuto sulla Manovra: decisivi voti dei partiti catalani dopo mancato accordo sul processo ai leader. Ora ELEZIONI ANTICIPATE?

Spagna - il parlamento boccia la manovra del governo : verso le elezioni anticipate : Il parlamento spagnolo ha rigettato la Finanziaria 2019 proposta dal governo socialista di Pedro Sanchez. Si apre così la strada alle elezioni anticipate. A votare contro la legge di bilancio dell'...

Matteo Salvini - la frase rubata al leghista : 'Quando cambia tutto' - verso la crisi di governo : Le tentazioni di mandare al diavolo l'alleanza di governo con il M5s per Matteo Salvini sono tante, tantissime dopo il trionfo in Abruzzo del candidato sostenuto dal centrodestra miracolosamente unito,...

Venezuela - lo sconcerto di Guaidò attraverso una lettera al governo : 'Abbiamo bisogno del sostegno italiano' : Oggi il Parlamento Italiano , sotto pressione del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , deciderà una linea da seguire in merito a questa crisi politica.

Prove di tregua fra governo e Bankitalia. Il vice direttore verso la riconferma : Pare stia prevalendo la tesi, sostenuta con vigore dal ministro dell'Economia, che il gioco non varrebbe la candela. Che ci siano lavori in corso lo conferma il presidente del Consiglio: «Stiamo ...