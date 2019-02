Il disturbo dissociativo dell’identità portato in scena dall’Associazione ‘Corti da

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Roma – Venerdì primo marzo alle ore 21.00 in occasione di “Corti da legare” assisteremo grazie alla potenza del messaggio teatrale al manifestarsi di untra i più rappresentati in letteratura e al cinema: anche conosciuto come “di personalità multipla”, la caratteristica distintiva delè la presenza di due o più distinti stati di personalità, le emozioni e gli impulsi emergono fortemente e si vive la percezione di uno scarso controllo personale. Non si tratta di un fenomeno oscuro e soprannaturale ma di una grave e dolorosa condizione di sofferenza psichica: è questo il messaggio che Corti da legare ha scelto di portare ingrazie al corto teatrale inedito, ambientato nel medioevo “Le maschere di Belzebù” scritto da Claudio Romano Politi e diretto da Carlo Oldani.Anche in occasione del primo marzo assisteremo al ...

