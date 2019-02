Il decretone del governo ottiene il primo sì Le modifiche introdotte

Bruxelles boccia l'Italia per 'squilibri eccessivi'. decretone - via libera del Senato : Per il sesto anno consecutivo l'Italia appare destinata a rimanere agli occhi di Bruxelles tra i Paesi europei con squilibri macroeconomici eccessivi. Una nuova bocciatura in arrivo stando alle ...

decretone Reddito cittadinanza e Pensioni : ok del Senato - si va alla Camera : (Foto Ansa) Via libera del Senato al Decretone su Reddito di cittadinanza e Pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento contenente le misure bandiera del Governo Legastellato, passa alla Camera per l’approvazione. Come si prevedeva, non è tutto filato liscio. Bagarre nell’Aula del Senato nel corso dell’intervento di Paola Taverna (M5S). Taverna, vicepresidente del Senato, ha più volte attaccato il Partito democratico, ...

decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...

Oggi Bruxelles boccerà l'Italia per 'squilibri eccessivi'. decretone - via libera del Senato : Al vaglio della Commissione Ue ci sono ancora le politiche economiche del governo giallo-verde, dagli investimenti fermi, a 'Quota 100', fino al 'Reddito di cittadinanza' che impatterà sui consumi ...

decretone - Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini : “Sì lavoro - sì Tav - no alle bugie” : La capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: “Sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì alla Tav, no alle bugie del governo che ruba il futuro agli Italiani” L'articolo Decretone, Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini: “Sì lavoro, sì Tav, no alle bugie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

decretone all'esame del Senato : stretta su "furbetti" divorzio e stranieri : Prosegue nell' Aula del Senato l'esame del Decretone che regola Reddito di cittadinanza e Quota 100 per la pensione. Il testo è in prima lettura a Palazzo Madama e dopo il via libera, atteso per la ...

decretone : ok dell'Aula a stretta su furbetti divorzio e stranieri per reddito - LE MISURE : Via libera dell'Aula del Senato alla stretta contro i 'furbetti del divorzio' e per l'accesso al reddito di cittadinanza degli stranieri extracomunitari . L'assemblea ha confermato il voto agli ...

decretone : Aula slitta alle 19 - nodo gli emendamenti del governo : slitta alle 19 la ripresa dei lavori dell'Aula sul Decretone. Lo comunica il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli intervenendo dopo le relazioni di maggioranza e minoranza. Il rinvio è dovuto ...

Reddito di cittadinanza - così non va : tutti i guai del "decretone" : Percorso ad ostacoli per la conversione in legge del Reddito di cittadinanza: il testo del "decretone" rischia di subire...