Il Commissario Montalbano | tre nuovi film in cantiere per il 2020

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il- Luca ZingarettiIlsi fa in tre. Festeggiati i primi vent’anni televisivi della serie e ‘incassati’ gli ottimi ascolti dei due, Palomar ha rilanciato, mettendo in produzione non altri due titoli, come di consueto, ma ben tre, che arriveranno su Rai 1 il prossimo anno.Il: ecco i tredelLo schema produttivo resta lo stesso, così come il cast, ormai intoccabile. Le riprese inizieranno in Sicilia nel mese di maggio e proseguiranno fino ad estate inoltrata; ancora una volta le trame deitv movie saranno tratte sia da romanzi che da racconti di Andrea Camilleri.Se l’ultimoandato in onda, Un Diario del ‘43, ha scavato nel passato, conimpegnato ad indagare su un caso risalente alla seconda guerra mondiale, adesso ci si spingerà anche nel ...

