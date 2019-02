Il cielo non è un fondale dal 6 al 10 marzo al Teatro India

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dal 6al 10alin scena Ilnon è undella coppia d’arte Deflorian/Tagliarini.In una metropoli di tutti e di nessuno, che si porta appresso bagliori di Roma, di Milano, di Londra, appaiono e scompaiono le figure una barbona che assomiglia a Daria, di Alom, il venditore di rose che un tempo era un generale nell’esercito del Bangladesh, di Mohamed l’aiuto-cuoco pakistano. Quattro persone –Francesco Alberici, Daria Deflorian, Monica Demuru, Antonio Tagliarini– slittano continuamente fino alla soglia di figure intraviste che non potranno mai essere, dando vita a un atto drammatico “senza trama e senza finale” che si avventura alla ricerca di chi sono gli altri in noi e di chi siamo noi negli altri.Dal 6 al 10debutta alla creazione della coppia d’arte Daria Deflorian e Antonio Tagliarini con ILNON È UNportato in scena ...

marcofurfaro : Hanno 'ripristinato la legalità'. Come no, facendo in modo che a un bambino malato gli venisse negato un diritto. M… - FabioLorini21 : @ilPadrinoSal a me non fa ridere. I social sono una fogna a cielo aperto - Naranmike : RT @Naranmike: Non mi stanco mai di un cielo azzurro.?? Vincent van Gogh?? @ScrivoArte #VentagliDiParole -