Il 15 marzo Vega lancerà il satellite Prisma dell' ASI

finanza.lastampa

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Mancano due settimane alla 14esima missione del piccolo lanciatore europeo, il razzo progettato e sviluppato da Avio per trasportare in orbita satelliti in orbita bassa e la cui attività di ...

AndrewHornet : RT @Elisa_Buson: Il 15 marzo parte #Prisma, il #satellite italiano che innoverà lo studio dell'#ambiente dallo #spazio ????? ?? - Leonardo_IT : RT @Elisa_Buson: Il 15 marzo parte #Prisma, il #satellite italiano che innoverà lo studio dell'#ambiente dallo #spazio ????? ?? - Elisa_Buson : Il 15 marzo parte #Prisma, il #satellite italiano che innoverà lo studio dell'#ambiente dallo #spazio ????? ??… -