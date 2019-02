Icardi | sono rimasto nonostante tutto

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

Spalletti - affondo su Icardi : 'Si sono dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . 'sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi.

Infantino e il caso Icardi : 'Si può recuperare'. Sugli arbitri : 'Sosteniamoli - sono umani' : E alla fine il "caso Icardi" arrivò... alla Fifa. Tra i tanti commenti sulla vicenda, infatti, è arrivato anche quello del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha parlato più in veste di ...

Wanda Nara : «Nel calcio ci sono tante ingiustizie - ma Mauro Icardi non è un mostro» : Wanda Nara torna a parlare del caso Mauro Icardi in occasione della puntata di ieri sera di Tiki-Taka andata in onda su Canale 5. «Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter». La moglie ...

Inter - Icardi lascia? Ci sono già due bomber nel mirino di Marotta : Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere. 'Come si può ben comprendere gli ...

I primi corteggiatori di Icardi : Real - Chelsea - Juve e Napoli vogliono capire se possono dare l'assalto : Cosa succederà alla fine della stagione tra Mauro Icardi e l'Inter oggi è difficile da prevedere. Non ci sono gli elementi sufficienti e le vicende degli ultimi giorni sono lì a testimoniarlo. La ...

Juventus - se parte Dybala sono quattro i possibili sostituti : tra questi ci sarebbe Icardi : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala al termine della stagione. L'attaccante bianconero, seppur in gol nell'ultima partita disputata contro il Frosinone, non sta sicuramente offrendo delle prestazioni in linea con le sue potenzialità, dal momento che sta risentendo notevolmente della presenza di Cristiano Ronaldo. Dybala, dunque, potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. Il suo cartellino è ...

Icardi - le possibilità di restare all'Inter sono ridotte al lumicino : Wanda dice: «L'Inter è la famiglia mia e di Mauro, non vogliamo andare via». Marotta risponde: «Nulla è compromesso, presto invieremo una proposta di rinnovo». La pace sembra in arrivo tra l'ex ...

Inter - dopo il terremoto Icardi ci sono nuovi leader - tra questi Skriniar : L'Inter è pronta partire per un nuovo ciclo post Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con la società nerazzurra e a fine anno l'addio sembra inevitabile. Il club ha deciso di togliere la fascia all'attaccante, affidandola a Samir Handanovic e questa decisione non sembra essere andata giù al giocatore, che ha rifiutato la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Vienna. Il giorno dopo, poi, il comunicato che ha ...

Retroscena Icardi : “non ci sono offerte - è Wanda Nara che spinge” : La situazione legata a Mauro Icardi si fa sempre più intricata in casa Inter, dopo la fascia tolta all’argentino sono sorti dubbi sul futuro “La mossa che ha fatto la società, che ha accontentato il gruppo degradando Icardi, è una mossa che serve a creare coesione per arrivare all’obiettivo”. Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, ha detto la sua in merito alla querelle Icardi, svelando anche alcuni Retroscena interessanti ai ...

Spalletti : 'Icardi come Totti? Non sono io che ho preso la decisione' : Roma, 16 feb., askanews, - 'E' stata presa una decisione che non è contro Icardi, è una decisione a favore dell'Inter'. Parola di Luciano Spalletti che nella conferenza stampa che precede la sfida di ...

Chelsea - in Inghilterra sono sicuri : squadra a Zidane - in attacco Icardi : Roman Abramovich non è il tipo di presidente che digerisce facilmente una sconfitta per 6-0 e così dopo il clamoroso ko che il suo Chelsea ha subito sul campo del Manchester City, in Inghilterra sono ...

Inter - la lista per il dopo Icardi : ci sono Dzeko e Lukaku : Il Corriere delle Sport spiega che se la frattura tra l' Inter e Mauro Icardi non sarà ricomposta, fino a fine stagione saranno Lautaro Martinez e Keita ad alternarsi nel ruolo di prima punta, per la prossima stagione ...

Inter - se parte Icardi sono cinque i possibili sostituti : tra questi ci sarebbe Edin Dzeko : Il caso Icardi continua a far parlare in casa Inter. La società ha deciso di togliere la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola al portierone sloveno Samir Handanovic con un comunicato ufficiale diramato nella mattinata di mercoledì. Una scelta presa dal club in seguito al summit andato in scena alla Pinetina martedì tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Luciano Spalletti, che sarebbe la diretta ...